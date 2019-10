ZVEZDA REAL MADRIDA USRED BG OSTALA BEZ ZVERI OD 140.000 €! Luka Jović krišom usred noći došao u stan Sofije Milošević, a onda se ZALEDIO od STRAHA!

Fudbaler madridskog Reala Luka Jović i manekenka Sofija Milošević uplovili su navodno pre mesec dana u vezu.

Naime, Joviću je pre mesec dana pauk odneo auto, i to ispred zgrade u kojoj živi Miloševićeva, a gde su se tajno viđali. Prema tvrdnjama izvora, Jović je vreme u Beogradu tokom reprezentativne pauze provodio u stanu svoje novopečene devojke, a upravo zbog nepropisnog parkiranja ostao je bez svoje aždaje, vredne preko 140.000 evra.

foto: EPA

- Luka je došao kod Sofije kako bi se videli neposredno pred odlazak u Luksemburg. Kako nije bilo mesta za parking, odlučio je da stane van obeleženog mesta za auta, misleći da nije toliki baksuz da mu auto odnese pauk. Međutim, kada je nakon viđanja sa Sofijom krenuo ka parkiranom mestu, video je da mu auta nema. Odmah je pozvao parking-servis, gde su ga obavestili da se njegova kola nalaze na njihovom placu - govori dobro obavešten izvor.

foto: Printskrin/Instagram

Kako dalje saznajemo, Joviću je bukvalno pao kamen sa srca jer je u prvi mah pomislio da mu je neko ukrao automobil. Odmah je otišao na plac, platio kaznu i uzeo auto.

Luka i Sofija su navodno u vezi tek nešto više od mesec dana. Njihova romansa započela je krajem avgusta, kada je Luka došao na pauzu za reprezentaciju. Prethodno manekenka je na sve načine pokušavala da dođe do njega, pa je čak išla i u Crnu Goru, dok je on sa društvom odmarao, kako bi mu bila na oku. Uspela je da ga upeca tek nakon što su joj u tome pomogli njeni i Lukini zajednički prijatelji. Kako bi za njihovu ljubav svi saznali, pa i njegova bivša partnerka Anđela, sa kojom je početkom godine dobio sina Davida, Sofija je Luku prošetala po celom gradu. Upućeni tvrde da su boravili u jednom prestoničkom restoranu, nakon čega su bili u kafiću, pa na splavu, sa kog su se zaputili u Madrid, i to privatnim avionom.

foto: Sonja Spasić

Jović je međutim istakao da njegov auto vozi više ljudi, te da nije siguran gde mu je i kada odnesen automobil.

Podsetimo, mlada manekenka je dovođena u vezu sa sportistima Nemanjom Radonjićem, Viktorom Troickim, Ademom Ljajićem, kao i sa Filipom Živojinovićem...

foto: Pritnscreen

