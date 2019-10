ŠTA JE BILO, MAFIJAŠICE?! TAMARA ĐURIĆ BRUTALNO ODGOVORILA GOGI SEKULIĆ: Pevačica joj smešta HAPŠENJE, a zaboravila da je htela da je PRETUČE PA DA ZAVRŠI U GEPEKU!

Goga Sekulić tužila je Tamaru Đurić, a pošto se starleta ne odaziva sudu, pevačica je zapretila da će joj organizovati javno hapšenje. Međutim, starleta se ne boji hapšenja i evo kako je odreagovala.

"Šta je bilo sad mafijašice? Na farmi si glumila Melisu Kalderon?! Ženo gađala si me tanjirom, udarila i rekla da ću biti poznata po tome što si me ti pretukla. Kad si izašla pisala si o tome kako ću završiti u tvom gepeku. Od svega toga uspela si samo da me tužiš zato što sam rekla da si ružna. Pa, vidi sestro. Ružna si da ništa ružnije videla nisam od kad je gavran pocrneo. Pa možeš i do STrazbura, ali ti si jedna veoma ružna žena. Tužibabo", napisala je Tamara na svom Instagramu.

Da li će se svađa na ovome završiti ili će doći do hapšenja ostaje da sazamo.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs, MV / Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen Instagram

Kurir