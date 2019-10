BILJA I ACA 10 GODINA SU ČEKALI DA DOBIJU DETE! Par je sad proslavio 30 godina braka, a uz njih je bio sin IVAN koji se KRIJE od medija (FOTO)

Aleksandar Aca Ilić i Biljana Jevtić proslavili su su u krugu najmilijih tridesetu godišnjicu braka, a fotografija sa ovog slavlja oduševila je njihove obožavaoce.

Naime, Bilja je na svom Fejsbuk profilu objavila fotografiju na kojoj joj društvo pravi suprug Aca, ali i njihov sin jedinac Ivan, koji se retko sa njima pojavljuje u javnosti.

"30 godina braka, dve moje najveće ljubavi", napisala je pevačica u opisu fotografije.

Slavlju je prisustvovala i voditeljka Suzana Mančić, Acina i Biljina kuma.

"Moji kumovi Bilja Jevtić i Aleksandar Ilić proslavili su 30 godina braka. Ponosna sam što sam im kuma i što smo prijatelji svih ovih godina. Srećno", napisala je Suzana.

Poznati pevači nikada nisu skrivali koliko sreće im je donelo rođenje Ivana, kojeg su čekali 10 godina, a Biljana je jednom prilikom ispričala kako se osećala kada je saznala da će postati mama.

"Aca i ja smo bili u Gornjem Milanovcu kod njegovih roditelja. Meni je stalno bilo muka, nisam se dobro osećala, ali sam to pripisivala stresu zbog bombardovanja. Sećam se da smo sedeli sa svekrvom u kuhinji, i da mi se mnogo pilo pivo. Bila je samo jedna flaša, koju sam ja krišom uzela i sakrila. Valjda je to bio jedan od znakova da sam u drugom stanju, jer do tada nisam ni volela pivo. Kada smo se vratili za Beograd, otišla sam na pregled i posle nekoliko dana lekar mi je javio da sam trudna. Aca je tad bio u kupatilu, a ja sam počela da plačem. Kada me je čuo kako plačem, istrčao je iz kupatila zabrinut da se nešto nije desilo. Tada sam mu rekla lepu vest. Bili smo neizmerno srećni".

Kurir.rs/Foto Damir Dervišagić

