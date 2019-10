ZOLA JE NAJOBIČNIJE GOVEDO KOJI JE DUŽAN NOVAC! Miljanin otac poručio ćerki: Miljana, ABORTIRAJ ili zaboravi na nas! Otišla je u Bosnu na dan sa 10.000 €, a vratila se sa 1.000 €!

Otkako je Miljana Kulić saznala da je u drugom stanju, njena porodica nema mira! I dok Miljanina majka Marija u "Zadruzi" na sve načine pokušava da ubedi ćerku da prekine trudnoću, njen otac Siniša oglasio se prvi put i otkrio šta misli o ćerkinom dečku Lazaru Čoliću Zoli i zbog čega nikada neće podržati njihovu vezu.

Kako je istakao, u Zolu nema poverenja.

"Ukoliko moja ćerka bude odlučila da prekine trudnoću, podržaću njenu odluku. Žao mi je što to kažem, ali to je istina. Od malih nogu smo je vaspitavali da je abortus loša stvar, ali u ovom trenutku još jedno dete joj ne treba. Ona se još nije potpuno oporavila ni od prvog porođaja, a Željka je rodila na carski rez. Još jednom trudnoćom će samo ugroziti zdravlje, a na stranu to što Zola uopšte nije pravi muškarac za nju", rekao je Siniša.

"Zolu nikada neću prihvatiti jer je hiljadu puta uvredio moju ćerku. Ako budu nastavili vezu i reše da se venčaju, neću im doći na svadbu. Može da računa i na to da joj nikada neću doći u posetu, ukoliko odluči da se preseli Bosnu s njim", rekao je Siniša i otkrio zbog čega nikada neće prihvatiti Miljanin izbor.

"Zola je najobičnije govedo i njime upravlja Boban menadžer, kojem je dužan novac. Taj Boban je čovek koji je meni poslao poruku kojoj je na najstrašniji način uvredio moju ćerku. On treba da im bude kum, a ja se nadam da se nećemo sresti jer mu takve uvrede neću oprostiti", rekao je.

"Ljudi greše kada kažu da sam protiv Zole pošto nema novca. Nije to problem, iako je Zola Miljanu dosad koštao 25.000 evra. Ne samo da su novac izgubili kada su pobegli iz rijalitija, već je vraćala njegove dugove kada su izašli iz "Zadruge". Kada je otišla u Derventu da mu vrati stvari, sa sobom je ponela oko 10.000 evra. Vratila se sa manje od 1.000. Protiv njega sam jer mi je hiljadu puta pokazao da je loš čovek", priča Siniša

"Toliko mu ne verujem da ne bih da smeo ga pustim da ode s Miljanom na more. Moja ćerka je neiživljena i neiskusna kada je reč o ljubavnim odnosima. Strah me je da Zola, kada uđe u rijaliti, pomuti ponovo mozak. Ali, uzdam se u Mariju da će uspeti da joj objasni kako stvari stoje. Ako ode sa Zolom, biće to ljubav do zadnjeg dinara. Budućnost će joj biti neizvesna jer će pored sebe imati lenčugu. Ne verujem da bi Zola bio dobar otac niti dobar suprug, ali ako na kraju ona odluči da rodi, naravno da ću prihvatiti svoje unuče. Samo idiot to ne bi uradio", kaže Siniša, kojem je cela ova situacija teško pala.

"Nikada nisam imao ozbiljnih zdrastvenih problema, ali otkako se sve ovo izdešavalo, na nervnoj sam dobio visoki krvni pritisak. Marija već godinama ima problem sa štitnom žlezdom i čim se malo nasekira, njoj se to odmah vidi na licu. Hteo sam umrem onog dana kada joj je pozlilo i kada su je izveli iz rijalitija jer sam se plašio da ne dobije moždani udar. Srećom, smirila se i sve je na kraju ispalo dobro", rekao je Siniša.

