IZNOSIĆE ME IZ KAFANE KAD SE LUKAS I PEJOVIĆ POMIRE! Saša Matić o tome kako pokušava da spoji stare drugare

Saša Matić se vredno priprema za nove nastupe, a za Kurir je otkrio svoje planove, ali i šta misli o kolegama sa estrade.

- Trebalo bi do Nove godine da izađu jedan ili dva singla. Na jesen 2020. godine objaviću novi album, jer se 2021. navršava 20 godina moje karijere, pa onda da pripremim i jedan spektakl - rekao nam je Saša na početku razgovora.



Mnogi na estradi su u zavadi, a vi ste dobri sa svima, pa čak i s Jelenom Karleušom i Cecom Ražnatović, koje ne govore godinama, kao i sa Acom Pejovićem i Acom Lukasom, koji se više ne druže. Kako to postižete?

- Možda mi nećete verovati, ali uvek poslednji saznam šta se dešava i ko s kim priča ili ne priča. Mene često neki ljudi pitaju da li sam nešto čuo, a ja stvarno nemam pojma, možda ljudi misle da foliram. Voleo bih da svi budemo dobri i složni, ali to tako prosto ne može. Što se tiče Lukasa i Pejovića, to mi je baš žao.



Jeste li pokušali da ih pomirite?

- Jesam, pokušao sam. Lukasa još nisam sreo da mu kažem. Mislim da su bili odlični prijatelji i stvarno je šteta. Rekao sam: „Kad se pomirite, napravićemo žurku, iznosićete me iz kafane.“



S kojim kolegama se družite najviše?

- Nešto ne mogu da ih rangiram, ali su meni Lukas i Pejović drugari sto godina, tu je i Ceca. Ana Bekuta je moja veoma dobra prijateljica. Bekuta i Lukas su imali najviše udela u mojoj karijeri. Aca me je pozvao u halu Pionir 2000. godine. Tada nisam bio ni na početku, nisam imao ploču, ništa. Bio sam klupski pevač, svirač. Ana me je pozvala pre toga, 1998. u emisiju „A što ne bi moglo“, toga se sećam kao da je juče bilo. Oni su možda najzaslužniji što sam ja danas ovde gde jesam.

foto: Damir Dervišagić



Mnogo je onih koji ulaze u rijalitije, pa odjednom postaju pevači po izlasku iz istih. Šta mislite o tome?

- Nisam ja tu da bilo kome šta zabranjujem ili da odlučujem, ti ljudi streme ka nekom cilju. Došlo je takvo vreme, svako se bori na svoj način.



Da li biste snimili duet s nekom rijaliti zvezdom?

- Toliko sam dueta snimio do sada, da ću s tim napraviti pauzu, ali ima devojčica koje to dobro rade. Teodora Džehverović prelepo peva i veoma se ozbiljno posvetila muzici. I taj pravac koji preferira je savim okej. Pre neko veče, kad sam pevao odbojkašima na splavu, i, kako sam dolazio, čujem ženski vokal i pitam ko to peva, a ona bila u „Farmi“. Nemam pojma, jer čitam novine, a ne pratim televiziju. Marija Ana Smiljanić se zove, a ne da peva! Dete peva, svaka joj čast.



Vaše ćerke su već tinejdžerke. Imaju li one neku želju da se oprobaju u muzici kao tata ili da se bave nekim javnim poslom?

- Nemaju. Možda bi mlađa upisala glumu, ali to je o tom - potom, ovoj starijoj je želja da studira u Americi. Najsrećniji bih bio da je ovde, iskren da budem, ali nikad ne bih sebi dozvolio da joj određujem šta će da radi.



U kontaktu MARINA JE ODLIČNO, POBEDIĆE BOLEST

Jeste li u kontaktu s Marinom Tucaković? - Juče smo se čuli. Nešto se pisalo po medijima da ima nesvestice, da je loše i tako dalje, a meni zvoni telefon i zove me Marina, viče: „Gde si, doktore“. Ne, ne, dobro je ona. Odlično je. Pričamo nas dvoje o nekom singlu. Ona je car, jaka žena. Sve je pobedila i izdržala, pa će i ovo, siguran sam. foto: Dragana Udovičić

Kurir / Marija Trajković

Foto: Nemanja Nikolić, Dragan Kadić, Luka Šarac

Kurir