MI NISMO VIŠE ZAJEDNO! Danijela Dimitrovska progovorila o BRAKU sa Amidžićem, svi ostali u ŠOKU!

Danijela Dimitrovska mnoge je šokirala kada je rekla da nije više sa suprugom Ognjenom Amidžićem.

Nekadašnja manekenka se ipak našalila, pa je objasnila kako funkcioniše njen brak.

foto: Damir Dervišagić

"Pa, bilo je davno, nismo više zajedno, eto ekskluzive. Šalim se. Mi smo zajedno 10 godina, imamo dete i vidi se kroz funkcionisanje da li postoji emocija, a ne samo u rečima", rekla je Danijela i otkrila privatni detalj.

"Ja sam gospodarica u našem braku, on je to potvrdio. Matija i on se šale za to, jer me pitaju za sve, kao u hotelu", izjavila je u emisiji "Magazin IN".

foto: Printscreen/Magazin IN

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/MagazinIN

