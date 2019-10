MUŠKARCI BEŽE OD JAKIH ŽENA I NIKADA SE NE VRATE! Mira Škorić progovorila o EMOCIJAMA, a sada samo želi OVO!

Foto: Printscreen/Magazin IN

Mira Škorić progovorila je o ljubavnom životu, ali je ipak ostala misteriozna.

Pevačica je otkrila šta ona želi, pa i kako se sada oseća.

"Pre svega želim mir u duši i spokoj, to mi je pokretač za svaki dan. Ja sam presrećna. Ima dana kada bude nervoze, ali se trudim da od svake sekunde napravim smeh", rekla je Mira.

Škorićeva tvrdi da muškarci ne vole jake žene.

"Muškarci beže od jakih žena, to je 100 posto istina. Beže u jednom pravcu i nikada se ne vrate. To što ja volim streljaštvo nema nikakve veze. Možda imam arogantan stav, neko ne sme da mi udeli kompliment, a ja sam jedna užasno vesela osoba", zaključila je Mira u emisiji "Magazin IN".

