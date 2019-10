NEKA VODI RAČUNA O DETETU, NE TREBA DA SE BAKĆE OKO OVOGA: Lepa Brena dala HIT savet Priji, a iza svega stoji njena ŽIVOTNA PRIČA!

Lepa Brena priznala je da nije iskusna u kuhinji, kao i da Boba mnogo bolje kuva, a onda je dala savet i Aleksandri Prijović.

Brena je ispričala da se nikada nije isticala, kao i da nije volela da kuva.

"Mama me je naučila da kuvam, to je bilo kao nešto obavezno. Kao mali smo mesili hleb i sve što se od tog testa može napraviti. Takođe naučila sam da vezem, pletem, šijem, krečim. Išli smo na selo kod familije da beremo jagode, tresemo kruške, a onda smo učili kako se prave džemovi, zimnica... Sve smo to morali da znamo. Međutim, znate šta, sve sam to naučila, ali sve što mogu da platim to ne želim da radim. Volim lepo postavljen sto i da mi neko napravi i donese. Dok sam živa to ću uvek imati da platim. Mislim da postoje mnogo bolje domaćice nego što sam ja. Bolje da zaposlim neku lepu kuvaricu da mi kuva nego da gubim vreme na to što se pojede za pola sata i onda ćao prijatno", izjavila je Brena, a na pitanje da li se posle ovog priznanja plaši osude, pevačica je odgovorila:

"Ne znam, ne treba da bude da sam najbolja i da sve radim perfektno. Mada sam kao tinejdžerka počela da šijem, jer je moja majka bila profesionalna krojačica. Počela sam da se bavim tim, volela sam to da radim. Život me je odvukao u drugu stranu i mislim da treba da budem posvećenija svom poslu i nečemu što volim. Na primer, znam i da krečim, a ne znači da to treba da radim. Pravila sam jednom ajvar u dvorištu, ali neću nikada više, mnogo je naporno. Isto savetujem Aleksandri da se ne bakće oko kuvanja, već da vodi računa o detetu, godine prođu, a uspomene koje stvorite tokom odrastanja deteta ostaju zauvek", zaključila je pevačica.

