SAŠA MATIĆ 16 GODINA JE U BRAKU SA LEPOM ANĐELIJOM: Pevač priznao da bi zbog OVOGA momentalno NAPUSTIO SUPRUGU!

Saša Matić uživa u skladnom braku sa Anđelijom, a osmeha i dobre atmosfere e manjka u njihovom odnosu. Ipak, kada bi to izostalo, pevač je priznao da bi momenalno otišao od supruge i više se nikada ne bi vratio.

- Supruga i ćerke su navikle su da zbog posla često nisam kod kuće i razumeju me. Kada sam kod kuće, trudim se da provedemo kvalitetno vreme i da se potpuno posvetim porodici. Često me pitaju da li sam strog ili popustljiv tata, a ja nisam ni jedno, ni drugo jer nikada nisam tu - kaže rekao je i dodaje koja je tajna njegovog uspešnog braka.

- Nema tu tajne. Ljubav, razumevanje i podrška, a kod mene sve to postoji. Ako me pitate da li moram da se iskupim, jer nisam kod kuće, pošteno da vam kažem, ne iskupljujem se ni sam sebi. Kada sam kod kuće, mora da bude dobra atmosfera, da se slažemo, smejemo i uživamo, a ako nije tako, odmah odem. Znam da je to sebično, ali to je istina. To isto važi za brak, da je atmosfera između mene i supruge nekada bila loša, otišao bih - otkrio je Saša.

