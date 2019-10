DAJANA PAUNOVIĆ POSLE ŽIKE JAKŠIĆA SPREMNA JE ZA LJUBAV: Želela bih da se zaljubim zauvek! A ovo ljubomorno čuva i nikome ne da ni da priđe!

Iako za sebe kaže da je teška, lepa voditeljka uspešno izlazi na kraj s obavezama, sedmogodišnjim sinom i tempom života. A nakon razvoda spremna je i za novu ljubav.

Atraktivna i negovana, Dajana Paunović nije više poznata po pesmama i braku sa Žikom Jakšićem, već kao ozbiljna i samosvesna mlada žena posvećena onome čime se bavi. Nakon rada na estradi i sa estradom, prezadovoljna je svojim novim poslom, mirom u porodici i spokojnim životom sa svojim sinom.

Već dve godine vodite "Svitanje", jutarnji program TV Pink. Da li ste bili spremni na rano ustajanje i sve izazove koje nosi ovakav format emisija?

- Da, apsolutno. Po prirodi sam ranoranilac, ne volim dugo da spavam, volim mir koje mi jutro pruža. Volim da ustanem prva i da kafu ispijam u miru. Apsolutno sam bila spremna na sve izazove koje donosi vid emisije kakav je jutarnji program, gde morate biti upoznati s raznim aktuelnim temama. Do sada sam sve izazove uspešno savladala, verujem da će tako biti i ubuduće.

U čemu je razlika biti voditelj jutarnjeg programa i "Zvezda Granda", emisije kojoj ste nekada bili domaćica?

- Nikada nisam bila domaćin centralne emisije, već domaćin dnevnih emisija koje su se bavile zvezdama "Granda". To su bile emisije kratke forme koje su se bavile kandidatima. Ogromna je razlika. Neuporedivo mi je teži posao sada, ali mnogo više i uživam... On zahteva moje stalno angažovanje, posvećenost, upućenost, informisanost u razne društvene teme, a pored toga i političke, ne samo u našoj zemlji već i na globalnom nivou. Ukoliko uzmemo u obzir koliko se vesti brzo menjaju, dolazimo do zaključka da za nas voditelje i urednike takvih formata emisije odmora nema.

MUZIKA U GENIMA

Odrasli ste u porodici muzičara. Koliko je to imalo uticaja na vašu želju da se bavite muzikom?

- Naravno da je imalo. Možda bih se opredelila za muziku i da nisam odrasla u takvoj porodici, ali pošto jesam, to je sasvim sigurno doprinelo tome da jedan period mog života muzika bude moj poziv. Muzika mi je u genima, muzički sam dobro potkovana i to je neodvojivi deo mene. Moj otac se i dalje bavi muzikom, tako da je pesma kod nas prisutna maltene svaki dan.

Na koji način biste opisali svoje vaspitanje, čemu su vas učili?

- Imala sam bezbrižno detinjstvo zahvaljujući svojim roditeljima. Kada se vratim u prošlost, zaista me samo lepe uspomene vezuju za taj period. Trudili su se da se i brat i ja vodimo kroz život moralnim načelima koja su nam oni usadili i da izrastemo u vredne, radne i dobre ljude.

Kojim pevačicama ste se divili? Da li je neka bila vaš uzor?

- Nikad nisam imala uzore. Kao mala više sam pratila inostranu scenu. Tada, a i sada, najviše mi se dopada Dženifer Lopez. Kada su naši pevači u pitanju, mnoge sam poznavala i pre nego što sam i sama postala deo estrade, tako da ih nisam doživljavala kao idole. Svakako da ima muzičara i pevača čiji rad i te kako poštujem.

BRAK JE DEVALVIRAN

Rano ste se udali i sedam godina bili u braku sa Žikom Jakšićem. Šta ste tada mislili o braku, a šta danas, dve godine nakon razvoda?

- Žika i ja proveli smo skoro 10 godina zajedno. Kao i svi drugi, i mi smo se uzeli u nameri da to traje do kraja života. Međutim, život nekada ima druge planove od onih koje želimo sebi. Zbog nepremostivih razlika u karakteru i pogledu na život smo se razišli, ali ostali u prijateljskim odnosima. Mislim da je danas brak kao institucija devalviran. To ne znači da se ne bih ponovo udala i svoje srce poklonila nekome sa željom da to bude zauvek, što je mnogo veća verovatnoća kada u ljubavni odnos ulazite sa 30 godina, sa određenim znanjem i iskustvom, nego sa 20. Volela bih da imam muškarca kome ću moći da pružim svu ljubav ovoga sveta.

Vaš sin Dušan napunio je sedam godina. Kako se osećate kao majka prvačića?

- On je u školu krenuo sa pet i po godina. Pohađa američku školu čiji je sistem drugačiji od naših državnih škola, tako da on nije prvi razred. U prvi je krenuo 2017. godine. Dušan je sada već pravi školarac, ha-ha.

Kakav odnos imate sa detetom? Da li je teško vaspitati ga?

- U današnje vreme čini mi se da je mnogo teže nego ranije. Živimo u savremenom dobu koje nam pruža mnoge benefite, ali i mnogo problema. Dušan i ja imamo fenomenalan i otvoren odnos, ali ipak da se zna ko je dete, a ko roditelj. Za sada je sve kako treba.

IMATI SVOJ SVET

Uvek su vas posmatrali kao izuzetnu lepoticu. Kako vi vidite sebe?

- Ne posmatram sebe na taj način. Trudim se i volim da budem uredna i negovana žena.

Da li mnogo radite na svom izgledu? Kozmetika, garderoba, tretmani... Šta je sve na vašem spisku pod oznakom "ovo mora"?

- Verovatno kao i kod svake žene - sve mora, ha-ha. Dosta pažnje posvećujem izgledu, svakodnevno vodim brigu o kosi, koži, licu, garderobi, šminki... Trudim se da vežbam, da se masiram, relaksiram... Vodim pomalo specifičan život samim tim što ustajem s prvim svitanjem i kradem sama sebi nekoliko sati sna trudeći se da na drugi način svoj organizam i sebe održavam u formi.

Koje osobine cenite kod sebe, a koje kod drugih?

- Kako sam starija, kod sebe sve više cenim svoj karakter. Neki bi rekli da sam asertivna, teška. Međutim, to možda smatram jednim od najvećih kvaliteta kod sebe. Imam jasne stavove i mišljenje o svemu. Introvertna sam, retko kad izlazim, imam svoj mikrosvet u kome živim, koji ljubomorno čuvam i koji ne bih menjala ni za šta.

S kime se najviše družite i kakvi ste kao prijatelj?

- Nemam instant prijateljstva. Moja prijateljstva traju dugi niz godina. To su prava i proverena prijateljstva, neka datiraju iz najmlađih dana. Lojalna sam i pouzdana kao prijatelj.

Postoje li planovi za dalje ili trenutno imate dovoljno obaveza?

- Trenutno imam i više nego dovoljno obaveza. Krećemo sa novom sezonom. Pratite nas i gledajte! Mnoge ekskluzivne priče čućete baš u prvom jutarnjem programu u zemlji.

HVALA BOGU I SUDBINI

Koliko ste truda i energije uložili u karijeru pevačice i da li se isplatilo?

- Vrlo malo. Posle udaje - skoro pa nimalo. Posvetila sam se porodici i ostavila pevanje. Prvi razlog bili su moj tadašnji muž i sin, a drugi razlog je moj mentalni sklop, koji je više nego kompleksan, složen, kako bih mogla da obavljam posao nekoga ko treba da zabavi. Moj otac bi rekao da sam previše ozbiljna. Moja druga ljubav bila je ovo što radim sada. Najzahvalnija sam bogu što je sudbina karte tako podelila da danas radim ovo što radim i živim kako živim, skromnim, povučenim mirnim životom, posvećena poslu i porodici.

