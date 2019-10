POKUŠALA DA SE UBIJE, DOKTORI JE JEDVA SPASLI: Nevena Hot priznaje zašto je povukla OČAJNIČKI POTEZ, svi joj zabili nož u leđa! Evo kako se sad oseća!

Nevena Hot, bivša učenica rijalitija, pokušala je sebi da oduzme život nakon čega je bila u bolnici, a sada je puštena na kućno lečenje.

Ona je ispričala šta joj se zaista desilo i kako se oseća.

"Previše loših stvari mi se desilo u zadnje vreme. Dosta "prijatelja" me izdalo. Dosta ljudi je pokušalo da mi sabotira izlazak pesme, a mnogi su me prevarili za novac. Pritisak sa svih strana oko p*rnografskih filmova koje ne snimam više od tri godine. Što sam više bila bolja prema drugima to su mi oni više zabijali nož u leđa. Shvatila sam da imam samo jednog pravog prijatelja. Previše laganja, nameštanja, ogovaranja, pljuvanja", rekla je Nevena i dodala:

"Ja se samo, na pošten način, pokušavam izboriti za svoje mesto pod estradnim nebom. Mnogima to smeta. Napravila sam glupost, reagovala u momentu. Ćerka mi je podrška kao i uvek. Uz mene je od prvog dana. Ona je moja najveća ljubav. Da mi nema nje ne znam šta bih činila sa sobom. Žao mi je što u tom momentu nisam pomislila kako će njoj biti. Ona mi je najvažnija. I sada posle svega, sa njom uz sebe, idem namerno, u inat jače i upornije da se pokažem i dokažem u muzičkim vodama. Što se tiče onih koji mi poturaju noge nek nastave svoj posao. Možda, umesto mojih nogu polome svoje. Bog sve vidi. Svakog će nagraditi po njegovim zaslugama."

