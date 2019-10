JEDNOJ SU SLOMILI PRST, DRUGU UBACILI U KONTEJNER, A NAD PEVAČEM SE IŽIVLJAVALI: Ovo su poznati koji su pretrpeli vršnjačko NASILJE, iskreno o UŽASNIM TRENUCIMA!

Mnoge poznate ličnost žalile su da se da su pretrpele nasilje u prošlosti, a njihove ispovesti potresle su Srbiju.

Vršnjačko nasilje je oduvek veliki društveni problem, a ekspanzijom društvenih mreža ono postaje sve vidljivije, dok žrtva može biti bilo ko.

Ivana Krunić

Učesnica Zadruge i bivša pevačica grupe Luna, Ivana Krunić, propatila je tokom detinjstva i tinejdžerskih dana jer su je maltretirale devojčice iz blokova, gde i danas živi. Bivša pevačica grupe Luna i aktuelna učesnica rijalitija Zadruga vuče ogromne traume jer je bila žrtva vršnjačkog zlostavljanja, što je rezultiralo time da je ona jedno vreme pored sebe stalno imala nekoga ko ju je čuvao i pazio da je neko ne napadne.

foto: Pritnsceen

Katarina Bogićević

Glumica i pevačica Katarina Bogićević proslavila se 2012. godine kada je dobila glavnu ulogu u seriji "Folk". Ona je tada tumačila ulogu mlade Zvezdane koja peva po kafanama kako bi pomogla svojoj porodici. Ona je svojevremeno priznala da je njeno detinjstvo bilo teško poput Zvezdaninog, jer je u srednjoj školi bila glavna meta svojih vršnjaka koji su je maltretirali. Kako je sama priznala, jednom prilikom su je pretukli i slomili joj prst. Roditelji su je nakon toga prebacili u drugo odeljenje.

"Mnogo su me maltretirali u osnovnoj školi. To je bilo nenormalno, zbog toga sam promenila odeljenje. Ako uradiš bolje test od njih, one te sačekaju i istuku. Jedna od njih mi je slomila prst, posle fizičkog. Igrale smo fudbal i njih četiri protiv nas dvadeset cura. Naravno, nas je bilo više i pobedile smo. Bila sam kapiten moje ekipe... Imali smo deset-jedanaest godina... Posle toga su me sačekale. Istukle su me, slomile mi prst... Posle toga nisam išla u školu neko vreme. Tata me posle prebacio u drugo odeljenje", izjavila je ona za domaće medije.

foto: Printscreen

Aleksandra Prijović

Trenutno je jedna od najpopularnijih pevačica u regionu, ali detinjstvo sa drugom decom joj nije bilo nimalo lako. Kako je Aleksandra Prijović sama priznala, deca u školi su je često maltretirala i nazivala je "pevaljkom".

"Nije mi bilo lako. Ovo nikome do sada nisam rekla, ali ja sam bila žrtva dece u školi. Nisu me tukli, ali jesu psihički maltretirali. Ponižavali su me, nazivali jadnicom i pevaljkom. Govorili su: "Nije ništa bolja od majke pevaljke". Sprdali su se na moj račun kako su stigli. U školi su, posle svakog mog nastupa, donosili snimke i puštali ih. Smejali su se na sav glas, sve sam čula i videla. Verujte da mi se, u tim trenucima, srce cepalo", ispričala je ona svojevremeno za medije.

foto: Sonja Spasić

Milan Stanković

Pevač je svojevremeno ispričao da je kao mali bio žrtva vršnjačkog nasilja i da su ga deca u školi maltretirala, cepala mu ranac i izbacivala ga iz društva.

"Pamtim šesti i sedmi razred osnovne škole, povlačenje u sebe, u svoju sobu, sopstveni svet glume i scene, gde sam mogao da budem ono što želim. Nijedno dete ovoga sveta ne zaslužuje iživljavanje svojih ispisnika. Danas, iz takvih lekcija razvijam svest, samilost i ono Hristovo: "Oprosti im Bože, ne znaju šta čine", objasnio je pevač.

foto: Printsreen

Nina Đogani

Pevačica Anabela Atijas javno je priznala da je njena ćerka Nina Đogani bila žrtva vršnjačkog nasilja i istakla da je prva u redu za borbu protiv svih oblika tiranije nad decom.

"Kada sam ja imala problem sa mojom ćerkom, ja sam se obratila školi. Pogrešila sam što nisam roditeljima. Mnogi roditelji nisu u stanju da prihvate da im deca prave probleme i da su nasilnici. Išli su za mojom kćerkom i dobacivali jo: "Majka ti je ovo, otac ti je ono…". Gurali su je, unosili su joj se u lice", prisećala se pevačica.

foto: Damir Dervišagić

Nisu samo naše poznate ličnosti bile žrtve vršnjačkog nasilja.

Ledi Gaga

Ledi Gaga više puta je otvoreno govorila o tome da je kao tinejdžerka prolazila kroz vršnjačko nasilje. Prema njenim rečima, deca su oduvek bila neprijateljski nastrojena prema njoj jer se razlikovala od ostalih i bila drugačija. Jednom prilikom dok se vraćala iz škole, dvojica dečaka su je podigla, a potom bacila u kontejner iz koga nije mogla da izađe sve dok je otac nije izvukao, kada je došao da je pokupi iz škole. Ona je u svojoj potresnoj ispovesti više puta i nagovestila da je silovana sa devetnaest godina, što je ostavilo brojne traume na njen kasniji život.

foto: Profimedia

Demi Lovato

Demi je u srednjoj školi je bila meta zlih devojčica kojima je služila kao, kako kaže, džak za udaranje.

"Ne kažem da sam bila anđeo, nisam, i ja sam se čačkala, ali niko ne zaslužuje da bude zlostavljan svakog dana. Sećam se da sam na kraju morala da napustim državnu školu i upišem se u privatnu, jer nisam mogla da svakoga dana idem plačući u školu" , izjavila je pevačica svojevremeno za američke medije.

foto: Profimedia

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: Sonja Spasić, Nemanja Nikolić

