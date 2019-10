MOŽDA NIJE BIO DOBAR MUŽ, ALI JE NAJDIVNIJI OTAC: Anabela priznala šta se dešava posle RAZVODA od Andreja, ovako govori o njegovom problemu sa ALKOHOLOM!

Nakon navoda koje smo dobili, a koji Andreja etiketiraju kao lošeg supružnika i krivca za propast braka s Anabelom, kontaktirali smo i sa pevačicom. Iako vidno potresena zbog svega što se desilo, smogla je snage da ispriča svoju verziju priče.

Tek se vratila iz Sarajeva u kojem je provela prvi vikend oktobra sa najmlađom ćerkicom Blankicom, zbog koje je odlučila da zadrži suprugovo prezime.



Da li je tačno da je Andrej bio nasilan i da je dosta pio?



- Možda Andrej nije bio dobar muž, onda ni ja nisam bila dobra žena, ali je najdivniji otac koji postoji. To odgovorno tvrdim. On je toliko divan i nežan prema našoj Blankici da me drugo ništa i ne zanima. Sećam se kako je, kada sam ubrzo posle porođaja morala da radim, čuvao našu ćerku. Bila sam sto odsto sigurna kad je uz nju. Kako je rasla, umeo je da se igra s njom s „barbikama“...



Jeste li se sreli sada u Sarajevu?

- Naravno. Putovala sam da vidim svog tatu, koji je bolestan, a povela sam i Blankicu da i ona bude sa svojim tatom. Ne mogu da opišem tremu koju su oboje osećali pred susret. I Blanki i Andrej su bili zbunjeni, sve je bilo emotivno.



Da li ga krivite za razvod?



- On je toliko dobar čovek da ne postoji sila koja bi me naterala da nešto ružno da kažem protiv njega. Kad vidim kako se igra s Blankicom, puno mi je srce, ma ništa mu nije teško za nju da uradi. I ja sam imala takav odnos sa svojim ocem, zbog čega sam postala ovakva kakva jesam i na čemu sam mu mnogo zahvalna.



Kako bi opisala svoj život posle razvoda?



- Ispunjen je ljudima koji mi pružaju puno ljubavi i pažnje, tako da sve lakše podnosim, a naravno, olakšava stvari i to što smo se Andrej i ja razveli civilizovano i jedno drugome ostali prijatelji.



Oboje tvrdite da ste ostali u dobrim odnosima, a mnogi još citiraju tvoju izjavu da ćete biti „prijatelji s beneficijama“. Zbog čega ste se onda razveli?



- To je bila naša interna šala dok smo pokušavali da se izborimo za naš brak i prijalo nam je u tom trenutku. Sada stvari stoje drugačije, krenuli smo svako svojim putem, pa smo posle potpisivanja razvoda samo prijatelji. Ne možemo da kažemo šta se tačno desilo, osim udaljavanja koje je usledilo nakon duge borbe. Borili smo se oboje i na kraju shvatili da je ovo ipak dobitna kombinacija. Pre svega smo Blankičini roditelji u najboljim mogućim prijateljskom odnosima.

Razume li Blankica šta se desilo?



- Blanki odavno sve razume, veoma je srećna što smo prijatelji i to joj je dovoljno. Zahvaljujući samostalnosti svojih ćerki, a i velikoj ljubavi i njihovoj želji da mi se nađu, sve postižem. Luna je moj anđeo čuvar i hvala joj na tome.



Blankica je mala i uz tebe, Luna ima svoj život, a kako se boriš s Nininim izborima?



- Nina je samostalna i pametna devojka. Imam sreće da Luna ima odličan odnos s mlađim sestrama, što mi mnogo znači.



Da li te je pogodilo što su mediji preneli slike Andreja sa starletom?



- Ne komentarišem ničiji ljubavni život.

Ni svojih prijatelja?



- Pa ne ako mi je prijatelj nekada bio muž. Malo mi je bez veze.



Astrolozi ti već predviđaju sjajan ljubavni život. Možeš li sama?



- Nisam videla, ali radujem se baš. Mogu sama, ali zar život nije ljubav u svim oblicima?

