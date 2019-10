EKSKLUZIVNO! PRAVI RAZLOG ANABELINOG RAZVODA: Andrej se ubijao od alkohola, pa je postao NASILAN! Bežao od kuće i problema!

Ni mesec dana nakon što su zvanično stavili tačku na svoj brak, Anabela Bukva i Andrej Atijas ne prestaju da intrigiraju medije.

Iako se mesecima unazad spekulisalo da im je brak u krizi, njih dvoje uspešno su odolevali svim izazovima, sve dok početkom septembra vest o njihovom razvodu nije odjeknula kao grom iz vedra neba. Na vest se nadovezala nova senzacija jer je Atijas gotovo istog dana pokazao novu izabranicu - Minu Mateljan, sarajevsku starletu. Međutim, nije mu dugo trebalo da javno objasni da mu to nije devojka, već avantura za jednu noć, slobodan da kaže kako će ubuduće sve biti samo prolazne veze, pošto je Anabela jedina prava. To je još više zaintrigiralo našu potragu za istinom, pa je "Kurir Stars" došao do saznanja.

foto: Damir Dervišagić

- Njih dvoje jednostavno više nisu mogli zajedno. Tačno je to što oboje pričaju u medijima kako su se svim silama trudili da sačuvaju zajednicu, ali oni su u stvari kupovali vreme, jer je taj brak bio osuđen na propast. Andrej nije više bio tako nežan prema Anabeli, naprotiv, postajao je sve grublji jer se sve više odavao alkoholu. To je bilo strašno. Koliko ja znam, nije koristio narkotike, ali i šta će mu kad je alkohol bio dovoljan. Obeznanjivao se toliko da su se njihove i najmanje rasprave pretvarale u pravi rat. Umeo je da viče, urla... Pa mediji su i saznali za jedan takav incident kada ga je Anabela prijavila policiji za nasilje, ali se posle predomislila i povukla optužbe. Sve zbog dece, zbog Blankice. Ali alkohol je to, čovek izgubi kontrolu. A Anabela je gubila svoj oslonac u Andreju, i to kad joj je bilo najpotrebnije, jer je zbog Lune i njenog učešća u rijalitiju potpuno izgubila kompas - priča naš dobro obavešteni izvor blizak paru i dodaje:



- Nije ni čudo što je odmah isplivala slika Andreja s tom starletom. Kao da je jedva dočekao da se rastanu, valjda je i sam bežao od kuće i problema. Jer nisu njemu jedini problemi bili alkohol i pritisak medija zbog Lune, njega je mučilo i to što ne može da viđa sina Leona kojeg je dobio iz veze s Jasminom Skender, s kojom je bio pre Anabele. On je odmah priznao to dete, ali mu Jasmina nije davala da ga viđa, optuživala je Anabelu da joj je preotela muža, napadala ih i podsmevala im se kako odlaze kod lajfkouča na seanse, a potom i sama išla kod nje da je poduči tim stvarima. I sad zamislite to vrzino kolo u koje se upleo. Navodno je dete u Zenici s majkom i njenim roditeljima, ali niko ne može da joj uđe u trag. Ma strašno. Tražio je spas u alkoholu, a Anabela je ispaštala - završava izvor.

