PUNA ŠAKA TABLETA! ANDREJ RAZMENJIVAO POLJUPCE SA NOVOM DEVOJKOM, A SAD MENJA ŽIVOT IZ KORENA: Evo šta Anabelin bivši svako jutro prvo uradi (FOTO)

Andrej i Anabela Atijas stavili su tačku na svoj brakon nakon sedam godina ljubavi. Anabela je i javno govorila o stresnom periodu kroz koji prolazi:

"Ovo je prvi put ovako da govorim. Postoji neka neraskidiva nit između nas dvoje i uvek će postojati, iako ćemo i jedno i drugo da krenemo dalje, a on je već krenuo... Ja moram da priznam da sam danima bila kao da mi je neko umro. Nijedan me muškarac nije osvajao tako kao on", rekla je Anabela u sa suzama u očima.

Andrej je za svoju bivšu ženu rekao da je kraljica i da će uvek biti tu za nju.

Ipak, on je već krenuo dalje, te je i uhvaćen kako strasno razmenjuje nežnosti sa Minom Mateljan, studentkinjom farmacije i fitnes modelom iz Sarajeva.

Međutim, to nije sve, on je sada svima stavio do znanja da se u potpunosti posvetio sebi, te je na svom Instagram profilu okačio brojne suplemente koje koriste sporisti radi boljeg fizičkog izgleda. Dok za doručak pije tablete iz istog razloga.

