UDOVICA TOME ZDRAVKOVIĆA POSLE 28 GODINA OTVORILA DUŠU! Otkrila kako je izgledao život s najvećim BOEMOM bivše JUGE, a ono što je rekla o njegovom zaljubljivanju u DRUGE ŽENE je ŠOK!

Nedavno je navršeno 28 godina otkada je preminuo Toma Zdravković, a njegova supruga Gordana priseća se kako je izgledao život sa pevačem. Ona se nakon njegove smrti vratila u Kanadu, gde živi i njihov sin Aleksandar.

- Naš susret se dogodilo u Torontu sasvim slučajno. Toma je pevao u nekoj kafani, ja sam tada bila jako mlada i volela sam pesmu i kafanu. Odatle je sve počelo, a nakon toga smo se venčali i živeli zajedno do njegove smrti - kaže Gordana i dodaje:

foto: Sonja Spasić

- Kad dođem u Srbiju uvek mislim da ću se sresti sa njim. Dok ne dođem na njegov grob ne mogu da shvatim da ga stvarno nema više.



Nije mu zamerala što je bio zaljubljive prirode.

Meni to nije smetalo, verovatno jer je on svuda pronalazio inspiraciju i sretao mnoge žene. Uopšte ne sumnjam da se zaljubljivao mnogo puta, jer je bio takve prirode. Recimo pesma “Danka” bila mi je jako draga, a kad sam upoznala Danku onda mi je bila još draža - kaže Tomina i objašnjava kako je njihov brak opstao sve te godine: "Sve njegove gluposti, ali i lepe stvari, to je bio on. Stvarno je bilo nemoguće tu nešto promeniti. Ponekad sam samo htela da mu pomognem u određenim situacijama, ali nikad mu nisam nešto branila ili se svađala, već sam samo govorila: “proći će to, pusti, ako si se zaljubio odljubićeš se”, i to je sve išlo kroz šalu. Verovatno je tu bilo svega, ali sam ga ja gledala kroz drugu stranu".

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs/Blic/Foto Sonja Spasić

Kurir