BORA SANTANA UDARIO NA RELJIĆE: Filip se stidi što je Rom, a njegova sestra im peva! Sara mu je ovako ZAPUŠILA USTA!

Bora Santana i Filip Reljić ušli su u sukob zbog pevačeve šale kada je sa Saškom Karan sakrio Filipovu kutiju, pa pokušao da ga ponizi.

Santana je udario na Filipa, spomenuvši mu i sestru, pevačicu Saru Reljić.

- Filip se stidi što je Rom, neće da prizna. Sestra mu peva po romskim veseljima, živi od Roma - rekao je Bora besno, a i Lepi Mića se uključio u raspravu.

foto: Printscreen

- Sara je i rekla da joj je deda Rom - rekao je Lepi Mića.

Podsetimo, Saška Karan i Bora su došli na ideju da se našale s Filipom, pa su njegovu kutiju sakrili, ali nije im sve išlo po planu. Dok je Filip besno tražio kutiju, Saška ga je vukla za rukav, pa je moralo da reaguje i obezbeđenje. Bora je pokušao da se izvini cimeru, ali Reljić ga nije konstatovao.

- Rasnu pripadnost je glupo komentarisati, nije mi jasno zašto on nije opomenut. Pevam gde god me zovu i ko god me plati. Ja to ne krijem, čak imam i tri pesme na romskom jeziku. Ovo je drugi put da se Bora kači na mene i mog brata. Mislim da ga boli što su mene Romi prihvatili više nego njega, koji je transparentno Rom - rekla nam je Sara.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs / M. T, Foto: Sonja Spasić

Kurir