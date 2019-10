EVO KADA SU SE TAČNO ANABELA I ANDREJ TOTALNO UDALJILI! Pevačici se dešavalo da se rasplače i dok jede: A onda je on odlučio da je vreme ZA RAZVOD!

Anabela i Andrej Atijas razveli su se posle sedam godina braka. Konačnu odluku je, kako se navodi, doneo on, jer je želeo da se i pevačica "otarasi tog osećaja da mora da se bori za porodicu".

Nakon Luninog rijaliti trijumfa, pošto se prašina malo slegla, njih dvoje osetili su da su "postali stranci". Pevačica je tim povodom istakla da se - ne može na silu biti sa nekim kada više ne ide.

"Svi traže neko vanzemaljsko objašnjenje, ali nema ga. Ne postoji. Nije bilo razloga za bes niti, Bože sačuvaj, za mržnju. Nema konkretnog razloga koji je to prouzrokovao, jednostavno smo se udaljili. Ništa se nije dogodilo preko noći, trajalo je neko vreme i borili smo se da to promenimo, ali se završilo krahom", ispričala je Anabela pa se i osvrnula na učešće svoje ćerke u dve sezone "Zadruge":

"Moje dete je poslednje dve godine bilo u uslovima koje nisam mogla da kontrolišem. Mislim da niko nije mogao da očekuje od mene da putujem svetom, đuskam i provodim se dok je Luna u rijalitiju. Nisam mogla da se foliram da je sve super, jer nije bilo. Znala sam da se rasplačem dok jedem, razmišljajući da li je ona gladna, to je bilo jače od mene."

foto: Damir Dervišagić

"Nisam bila ono što jesam. Trudila sam se, ali nije išlo. Sa željom da sve zadovoljim i da svima ugodim, iscrpela sam se i umorila. Nisam mogla da iskalim bes, tugu ili bol na pravi način. Osećala sam se kao ranjena zver, stisnuta u klopku iz koje ne može da mrdne, prinuđena da preživljava sve što se dešava. I kada je Luna izašla kao pobednik, kada je sve došlo na svoje mesto i mi odahnuli, Andrej i ja smo postali stranci. Udaljili smo se i na kraju razišli. Ne možeš na silu da budeš sa nekim kada više ne ide", rekla je ona.

"Niko osim nas samih nije kriv što nismo izdržali i ostali zajedno. Da smo bili dovoljno jaki, opstali bismo, ali naša veza je definitivno trpela i sa te strane (prim.aut. pritisak medija). Andrej je Lunin očuh i ne mogu da kažem da je ono što se dešavalo doživljavao kao da je reč o njegovom detetu, ali dao je sve od sebe da me zaštiti. Međutim, video je da ne može i to ga je ubijalo. Šta god da je uradio nije bilo dovoljno, jer nije bilo do njega. Muškarac koji ne može da zaštiti svoju ženu ne oseća se dobro. Teško mu je sve to padalo i mislim da je iz inata uradio neke stvari. Imam utisak da je pomislio - Jeste željni krvi? Evo vam je!" istakla je ona.

foto: Sonja Spasić

"Odluka da se razvedemo je bila njegova, on je presekao. Rekao je da želi da se i ja otarasim tog osećaja da moram da se borim za porodicu, koja očigledno više nije mogla da opstane. Popucali smo po svim šavovima. Možda je i meni hteo da olakša, ali to je trenutak kada sve gubi smisao. Takva sam. Mogu da dam milion i jednu šansu, i porodici i braku, kao što sam radila i sa prvim mužem, ali kada jednom prelomim - to je to. Postoji nešto u meni što 'klikne' koliko god da srce govori drugačije, to je trenutak kada razum prevlada", zaključila je Anabela.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, M.G/Hello/Foto: Sonja Spasić

Kurir