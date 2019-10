SVAKE GODINE U OVO VREME SAM TUŽNA I BOLESNA! Ljiljana je bila Tošetova menadžerka, povukla se iz JAVNOSTI, a sad otkrila od čega se ne odvaja od pevačeve SMRTI! JEZIV POSLEDNJI POKLON!

Vreme za Ljiljanu Petrović od smrti Tošeta Proeskog prolazi sporo. Menadžerske vode napustila je odmah posle njegove smrti i potpuno se povukla iz javnosti.

U sredu se navršava 12 godina od kada je poginuo u stravičnoj saobraćajnoj nesreći, ali ga se ona sa setom seća svakog dana. Bio joj je više od saradnika.

Ljiljana kaže da svake godine preleži mesec oktobar, za nju najtužniji mesec u godini.

"Baš se loše osećam. Bolesna sam i nije mi dobro. Verovatno tuga čini svoje, celog ovog meseca ne osećam se dobro i nisam raspoložena. I tako svake godine u ovom periodu. Tužna sam", kaže Ljiljana koja je sa makedonskim pevačem počela da radi 2002. godine.



"Znate, mi smo toliko radili da smo tih pet godina naše saradnje bili nerazdvojni, delili dan i noć i svaki trenutak. Čuvam sve poklone od njega, svi su mi najdraži. Naše fotografije na kojima smo nasmejani vise na zidu. Tu smo veseli i srećni i njih čuvam. Volim njegov sat koji mi je poklonio za rođendan, zadnji put. To zauvek čuvam", kaže ona i priznaje sa tugom u glasu da na njegov grob nema snage da ode:

"Ne odlazim na grob jer je on svuda oko mene. Prosto, ne želim da prihvatim da ga nema. Sedam godina nisam želela da odem. Osećam se uvek loše u ovom periodu jer me to podseća da njega stvarno više nema. Ne mogu da objasnim".

Pevačica Jelena Tomašević nakon Tošetove smrti otpevala je pesmu koju je on komponovao “Gde da odem da te ne volim”.

"Vanvremenski pevač koji će zauvek živeti kroz svoje pesme, koje nam je ostavio svojim božanskim glasom. Privilegovana sam što sam imala čast da otpevam pesmu “Gde da odem da te ne volim”, koju je on komponovao i srećna što sam bila njegov savremenik", kaže Jelena.

Inače, od 9. aprila ove godine stadion “Filip Drugi” u Skoplju u čast pokojnog pevača nosi ime Nacionalna arena “Toše Proeski”.

"Na redovnoj sednici Vlade doneli smo odluku o preimenovanju stadiona u Nacionalnu arenu “Toše Proeski”, u čast ličnosti koja je ostavila trajno obeležje na makedonsku i regionalnu savremenu istoriju", saopštili su tada iz Vlade u Skoplju.

