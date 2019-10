ONA JE PRE 13 GODINA PRVA IMALA S*KS SA MARKOM PRED KAMERAMA: Ena progovorila o vezi Đoganijeve i Miljkovića, neće im biti LAKO kad čuju!

Ena Popov (33) je prva bila sa Markom Miljkovićem u rijalitiju i bili su intimni pred kamerama, a sada je porodična žena i živi u Novom Sadu.

Njihova veza nije trajala dugo nakon napuštanja rijalitija, nakon čega se Ena povukla, zaljubila i posvetila porodici. Popova je 13 godina kasnije prokomentarisala vezu Lune Đogani i bivšem dečka Marka, koji su proslavili 9 meseci veze.

"Interesanto mi je to pitanje baš, ali, iskreno, ja apsolutno ne razmišljam o njima i svom bivšem partneru. Naša veza je bila u nekom mom tinejdž periodu, tako da je to prošlost", kratko kaže Ena.

foto: Damir Dervišagić, Dragana Udovičić

Na pitanje da prokomentariše Lunu i njen modni ukus i izražaj, Ena nije zalazila u detalje.

"Iskreno, ja sam samo čitala u novinama da je Luna postala pevačica, ali nisam je ni čula ni videla. Verujte mi, ja pored dva posla i dece zaista ne stižem da se bavim ni žutom štampom ni tim stvarima. Naravno da čujem za te priče, ali to ostane tako na tom nivou, a ako me nešto posebno zanima ja to "izguglam", ali sigurno je da to nisu te teme vezane za rijaliti i te ljude", odgovorila je Ena.

foto: Printscreen/Youtube

Ona je uporedila i "Veliki Brat" u kojem je ona učestovala i današnji rijaliti program.

"Ja često u šali kažem, ali u svakoj šali ima po malo istine da je ono u čemu sam ja učestovala nekada, može se reći, bio naučno-obrazovani program naspram ovoga što nam danas plasiraju. I, iskreno, da sam nekada gledala ovako nešto u rijalitiju, nikada ne bih poželela da budem deo istog", objašnjava Ena.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/K.Đ/Telegraf, Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

