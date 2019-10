JA SAM ŽIV, UMRO JE MOJ IMENJAK! Milić Vukašinović doživeo je ogromnu neprijatnost: Živog ga sahranili na internetu?!

Evo me, mrtav radim na novom albumu (smeh). Znam da postoji čovek koji se zove kao ja, nisam mogao da verujem da je to istina (smeh)

U ponedeljak uveče pronela se vest da je Milić Vukašinović iznenada preminuo, ali se to, na sreću, brzo ispostavilo kao netačno.



Na telefon poznatog rokera javila nam se njegova supruga Suzana Vukašinović, koja je bila zatečena ovom dezinformacijom.



- Nije umro, evo ga sedi pored mene - rekla je ona, a kasnije smo se čuli i sa Milićem, kojem smo objasnili da je preminuo čovek koje se zove i preziva isto kao on, te da je zbog toga nastala zabuna.



- Evo me, mrtav radim na novom albumu (smeh). Znam da postoji čovek koji se zove kao ja, nisam mogao da verujem da je to istina (smeh). Nije valjda on umro? Eto, sad sam ostao samo ja (smeh). Kažem vam, ja sam dobro, radim na albumu sa svojom grupom Vatreni poljubac - rekao nam je Vukašinović.

