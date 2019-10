KAKO ĆE DARKO LAZIĆ SHVATITI REČI ANE SEVIĆ: Ne bih volela da Lorena ostane jedinica, priželjkujem dete sa Danijelom!

Ana Sević već dve godine uživa u vezi sa biznismenom Danijelom Nedeljkovićem, za koga ističe da joj je najveća podrška i jedini muškarac koga može da pohvali.

- On je uvek tu za mene i Lorenu i imamo 100 odsto njegovu podršku. Beskrajno sam mu zahvalna na tome, a iako sam rekla da više neću hvaliti nijednog muškarca u svom životu, njega stvarno moram da pohvalim - iskreno kaže Ana, i dodaje da je spremna za brak i proširenje porodice sa Danijelom.

foto: Printskrin/Instagram

- Ako Bog da, sve je u božijim rukama. Ne mogu ja da odlučujem o tome, ali mogu da radim na tome. Priželjkujem, naravno, još jedno dete. Ja sam jedinica i uvek sam želela da imam uz sebe brata ili sestru, tako da ne bih volela da ostanem na jednom detetu.

Pevačuca tvrdi da joj pol deteta nije bitan, već da je presudno da to dete odrasta uz ljubav roditelja.

- Apsolutno mi je svejedno šta ću dobiti, bitno je da su deca živa i zdrava, da su voljena, da imaju podršku roditelja, oslonac oko sebe i da im se pruža ljubav, sve ostalo nije bitno - kaže Ana, i dodaje da ćerka Lorena nije previše ushićena kada joj se pomenu brat ili sestra.

- Lorenu baš to i ne interesuje previše, kad joj se pomene ta tema, ona je onako dobro iskulira. Njoj je savršeno da bude centar sveta i to joj ide od ruke i to dobro koristi.

foto: Zorana Jevtić

Sevićeva ističe da ne voli previše da izlazi u grad bez Danijela, ali da je vremenom naučila da prihvati njegovu želju da se ne eksponira u javnosti.

- Danijel ne voli da se eksponira previše. Često me on doveze na neki događaj, ostavi i dođe kasnije po mene. On je tu svoj posao završio - kroz osmeh kaže Ana, i otkriva da njen dečko brine o naslednici koju ona ima sa Darkom:

- Ne volim da izlazim, posebno ne bez njega, ali kad su neki poslovni povodi moram. Zato je on sa Lorenom, što mi mnogo znači.

foto: Vladimir Šporčić, Damir Dervišagić

Kurir.rs/Scena/Foto Pritnscreen

