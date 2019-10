KIJA POSEDUJE KUĆNI SNIMAK SA EKSPLICITNIM MATERIJALOM KOJI BI SLOBI UNIŠTIO KARIJERU?! Bivša žena naterala pevača da DEMANTUJE SAM SEBE, a EVO šta je dalje smislila da mu ZAGORČA ŽIVOT!

Pevač je prvo izjavio da je došlo do incidenta i da je policija reagovala, a sat i po kasnije, kada mu je Kristina zapretila objavljivanjem kompromitujućeg materijala, rekao da se to nije desilo

Razlog zbog kojeg je Sloba Radanović prvo potvrdio, a potom demantovao da je Kija Kockar napravila incident u njegovom stanu jeste to što mu je ona zapretila da će objaviti njegove intimne snimke ukoliko je ne opere u javnosti, saznaje Kurir.



On je u prvoj izjavi medijima rekao da je tačno da ga je bivša supruga fizički napala, da je pokušala da sebi probode stomak nožem i da je policija intervenisala. Ali nakon sat i po, kada su novinari stigli u njegov stan na Novom Beogradu, opovrgao je sve. Od izvora bliskog Slobi saznajemo da je on bio prinuđen na to zbog Kijine ucene.

- On je želeo da bude iskren, a i svestan je da će novinari doći do tačnih informacija, pa je zato odmah rekao istinu. Kiji to nije odgovaralo jer neće da bude predstavljena kao nasilna osoba, a još manje kao očajna žena. Zato ga je zvala, histerisala i zapretila da će medijima poslati njegove porno-snimke i slike koje ima još otkad su bili u braku. Sumnjam da su to intimni snimci na kojima su njih dvoje, jer Kija to ne bi želela da pusti u javnost i da sebe ugrozi. I ranije sam čuo te priče da Kristina njega ucenjuje nekakvim materijalom i pitao sam ga za to. Nije hteo da priča, rekao mi je „ma pusti je“. Ali nije ni demantovao. Zbog toga sam siguran da je to nešto što bi mu stvarno uništilo karijeru i zato mora da je sluša, inače bi odavno prekinuo kontakt s njom - rekao je naš izvor.



U početku su i Kija i Sloba na svojim Instagram nalozima pisali da je sve laž i izmišljotina, ali kad su shvatili da su se upetljali u sopstvene laži, prestali su da se oglašavaju.

foto: Printscreen



Podsetimo, Kockareva je u sredu ujutro poslala poruku Slobinom prijatelju u kojoj je napisala da će otići kod njega i napraviti masakr. Tri sata kasnije, upala je u njegov stan, a kada joj je on rekao da je više ne voli, zgrabila je kuhinjski nož i pokušala da se probode, ali srećom nije uspela. Sloba je pozvao policiju, a brzo je stigla i Hitna, koja je Kiju odvela u psihijatrijsku ustanovu „Dr Laza Lazarević“, gde su ustanovili da je njoj potrebno trežnjenje od alkohola, a ne lečenje kod njih. Ipak, savetovali su joj da, ukoliko joj se ponove takve situacije, odmah potraži pomoć dežurnog psihijatra.

Advokat Vesna Golubović KIJI PRETI DO TRI GODINE ZATVORA

Prema našim saznanjima, protiv Kije neće biti podneta prijava po službenoj dužnosti, ali Sloba ima pravo da je privatno goni pred sudom. Advokat Vesna Golubović kaže da bi u tom slučaj Kockareva mogla da dobije i zatvorsku kaznu: - U opisu koji navodite stiču se elementi krivičnog dela nasilja u porodici iz člana 194, imajući u vidu da je reč o bivšim supružnicima. Konkretno, reč je stavu 1 (kazna je od tri meseca do tri godine zatvora), imajući u vidu da sredstvo (nož) nije upotrebljeno s namerom njegovog povređivanja, ali je nesporno došlo do uznemiravanja. Razlog da krivična prijava bude odbačena moglo bi biti psihičko stanje Kije Kockar u kome se nalazila u tom trenutku, a imajući u vidu da je pokušala da povredi sebe. To svakako govori o kompromitovanosti psihičkih funkcija koje su značajne za postojanje krivice i time postojanje samog krivičnog dela. foto: Printscreen

Kurir.rs / Ivan Ercegovčević, MV / Foto: Ana Paunković, Nemanja Nikolić

Kurir