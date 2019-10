SLOBINA MAMA IMALA JEZIV PREDOSEĆAJ! Draginja se tresla i jecala na sav glas kad je čula da je Kija NOŽEM napala njenog sina! LEKOVI joj ne pomažu, a ima i OVE crne slutnje

Kija Kockar navodno je nasrnula nožem na bivšeg suprugaSlobodana Radanovića i pretila da će ga ubiti, njegova majka Draginja ne prestaje da plače i u strahu zove sina da se vrati u rodni grad.

Ona ne može da spava zbog stresa, ne pomažu ni lekovi.

- Iako je Sloba dobro i nema ozbiljnije povrede, njegova majka ne uspeva da se oporavi posle saznanja da ga je Kristina napala nožem usred noći. Od drugih je saznala, a tog jutra počeli da je zovu i pitaju za Slobu i njegovo stanje. Čim ga je pozvala počela je da jeca, pitala ga je da li je to istina i da će umreti. Ona od tada otežano diše, a lekovi za smirenje ne pomažu - otkriva izvor.

Ona se poverila komšinici, kako izvor kaže.

"Mora neko da mi pomogne, ta budala će ga ubiti! Majka sam i znam da Kristina neće stati dok ne uzme život mog sina", rekla je navodno ona.

"Sloba zbog poslovnih obaveza ne može da dođe kod roditelja i da pomogne da se njegova majka oporavi od ogromnog stresa. Zove je na svakih pola sata kako bi je smirio, ali ona kad god mu čuje glas počne da plače. Govori mu da se plaši da će Kristina kad tad uspeti da ga ubije i da već godinama zna da će se taj odnos završiti kobno"m kaže izvor.

"Kako Kija nije kažnjena i slobodno šeta gradom kao da nije uradila ništa, jadna žena jedva uspeva da trepne, čak ga je uslovila da će biti mirna samo ako se on vrati u Zrenjanin, a on da bi je smirio, slagao ju je da će se do kraja godine vratiti u rodni grad i obećao joj je da će uzeti obezbeđenje", otkriva izvor.

