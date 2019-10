KOMŠIJE SLOBE RADANOVIĆA RAZVEZALE JEZIK! Među njima ima toliko strasti, da to nije normalno: A posle smo videli kako ga odvozi policija, a nju KOLA HITNE POMOĆI?

Posle velikog incidenta komšije Slobe Radanovića bez dlake na jeziku progovorile su o pevaču, kao i njegovoj bivšoj ženi Kristini Kiji Kockar. Oni su prokomentarisali njihov odnos, te nagađanja koja ih prate.

"Sloba je divan i kulturan mladić. Uvek je nasmejan i uljudno se javi. U našem soliteru ima puno starih ljudi za koje on uvek ima strpljenja. Sasluša svako njihovo pitanje i konstataciju, nasmeši se i odgovori im", rekla je baka Zlata koja, kako kaže, živi na Slobinom spratu.

Kako se navodi, ona ga je često viđala s raznim devojkama, ali u poslednje vreme sretala je samo jednu.

"Lep je mladić, normalno je da ga devojke traže. Ima jednu s kojom ga viđam već dva-tri meseca. Ona je visoka i ima dugu crnu kosu i malo dete, koje često dovodi sa sobom. Mi iz zgrade mislimo da mu je to devojka. Valjda je razvedena jer dete je njeno", objasnila je ona.

Druga Slobina komšinica, izvesna Tanja, bila je takođe raspoložena za priču o Radanoviću. Ona je potvrdila Zlatinu priču o tome koliko je Sloba fin i vaspitan mladić, ali Kiji ni ime nije mogla da spomene. Gospođi, kako se navodi, nije jasno zašto bivši supružnici negiraju da su u bilo kakvom kontaktu kada je "ona do pre nekoliko meseci ovde bukvalno živela".

"Da li su to krili zbog fanova ili Slobinih roditelja koji su bili protiv te veze, ne znam. Znam samo da sam je viđala s koferima i kako dolazi i kako odlazi, a bogami, bila je u njegovom stanu i dok je on bio na nastupima po Crnoj Gori", ispričala je ona.

Tanja je istakla kako su umeli i da se posvađaju kao da su u najvećoj ljubavi, a ne bivši supružnici.

"Toliko strasti u odnosu s nekim prema kome, kako tvrde i jedno i drugo, ne osećaš ništa, nije normalno", rekla je komšinica, koja se zatim osvrnula i na incident koji je nedavno privukao ogromnu pažnju javnosti.

"Komšije su čule viku i dreku iz njegovog stana. Neki su čak videli i kako Slobu odvoze policijskim kolima, a nju kolima Hitne pomoći. Međutim, ja to nisam videla ni čula jer živim na višim spratovima. Ali verujem da sve što kažu komšije je tačno, pošto se poklapa sa onim što sam čitala u novinama", zaključila je Tanja, dok je komšinica Desa ispričala kako je upoznala Radanovića.

"Ja sam poželela da upoznam Slobu kada sam čula da se doselio u naš soliter. Toliko sam ga zavolela i pratila i u 'Pinkovim zvezdama' i u 'Zadruzi'... Nisam spavala zbog njega", izjavila je ona u jednom dahu:

"Zanimalo me je da li će me pozvati u svoj dom i ponuditi kafom ili će me oterati s vrata. Rekla sam mu da sam zbog njega pratila 'Zadrugu' 24 sata, da sam navijala za njega i da ga mnogo volim. Njemu je bilo vrlo drago zbog mojih reči, uveo me je u stan, skuvao mi je kafu, popričali smo malo, dao mi je odgovore na neka pitanja i otišla sam. Uvek kad se sretnemo, pita me kako sam i pozdravi se sa mnom", zaključila je ona.

