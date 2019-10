BAKA PRASE ZBOG SKANDALA NESTAJE SA INSTAGRAMA?! ALI NE PRESTAJE SA UVREDAMA: Posle Kike potkačio i voditeljku Jutarnjeg! Nema potrebe da objašnjavam GLUPIM LJUDIMA! Samo ih rešavam! (FOTO)

Nakon skandala u jutarnjem programu strasti između Bake Praseta i jutjuberke Kike se ne smiruju. Sukob se, šta više, dalje rasplamsao, a influenser je između ostalog u svom izlaganju potkačio i Mariju Savić Stamenić, koja se još tokom programa držala za glavu od šoka.

"Bila sam u bekstejdžu zajedno sa mojom sestrom, a on je nakon izvesnog vremena došao, bez pozdrava se obratio mojoj sestri i pitao je: 'Kako je ona i dalje živa?' aludirajući na mene", otkrila je Kika Blicu pa nastavila: "Zatim se na to nasmejao."

Ona je navela i da je Baka odbio priliku za pomirenje, te da ona nakon toga nije imala želju da se pozdravi sa njim. Kasnije, on ju je nazvao malom glupačom, koju ceo Balkan sažaljeva jer laže kako na platformi, pa tako i na televiziji.

"U toku emisije voditeljka je pitala da li možemo da stavimo tačku na sve to i da se rukujemo, a na to je on odgovorio: 'Ne, ne, posle ću morati da perem ruke'. Ja sam na to odgovorila da je to još jedno nepoštovanje. Samim tim, nisam imala nikakvu želju da se pozdravim sa njim nakon emisije", dodala je jutjuberka.

Sve je, podsećanja radi, počelo tako što je Kika nazvala Baku "lošim primerom", da bi joj on uzvratio kako je "nemoralna, ljigava i lažljiva". Baka nije krio na Instagramu koliko ga je Kika isterala iz takta, pa je čak i najavio privermen odlazak sa ove društvene mreže.

Takođe, on je pesmi koju je objavio još brutalnije izvređao jutjuberku, navodeći da "treba da živi ispod Plavog mosta", a u sve je umešao i njenu majku, koja se s vremena na vreme pojavljuje u njenim klipovima.

Posle emisije, Baka je, inače, dobar deo krivice svalio i na voditeljku, ističući da je ona "pokušala da ga kanali na više različitih načina" te da je očito "stala na suprotnu stranu", što mu se izgleda uopšte nije dopalo.

