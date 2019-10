IVAN MARINKOVIĆ MILJANU NE ŽELI NI DA VIDI! Otkrio kad će priznati sina Željka, a onda šokirao iskrenošću kad ga je poslednji put video!

Ivan Marinković i Miljana Kulić jedan su od najkontroverznijih bivših parova na našoj rijaliti sceni!

Ovog puta Ivan je otkrio da nije u kontaktu sa Miljanom kad je ona napustila "Zadrugu", kao i to da li će konačno uradio DNK test kako bi utvrdio da li je Željko njegovo dete.

foto: Printscreen, Amidži šou

"Nemamo razloga da se čujem sa njom. Ja sam nju blokirao. Jedino što može da dobije jeste priznanje deteta. Ne znam kada će da se radi DNK i ne mora da se radi taj test. Negde mi je to u malom mozgu", rekao je Ivan i šokirao kada je rekao da sina Željka nije video ni na slici, već samo u bolnici kada se Miljana i porodila.

"Ja to na posaban način to doživljava. Ta žena me ne zanima. Ja imam svoju ćerku, i tu imam problem i sa Gocom. Ja volim Jelenu! Ljudi, da li imam pravo da osnujem porodicu, na ljubav? Uvek se vraća sve na te moje repove iz prošlosti", pitao se Marinković.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Alo/Foto Printscreen

Kurir