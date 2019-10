SVI SMO MI HTELI DA BUDEMO GRU! Nigor i Edin Škorić otkrili dosad NEPOZNATE detalje iz reperovog života!

Proslavljeni reper Dalibor Andonov Gru poginuo je 9. septebra na kajtu na Dunavu blizu Zemuna i iza sebe ostavio neutešnu porodicu, suprugu Danicu, dva sina Relju i Vuka i mnogobrojne prijatelje, kolege i fanove.

Gruovi prijatelji i saradnici otkrili su do sada nepoznate detalje o njegovom životu.

- Svi smo mi hteli da budemo Gru. Odmeren, fin, pošten, saosećajan. On je bio tako srećan čovek, čovek koji je voleo život. Skoro je bio u Vijetnamu, otišao je da kajta mesec dana, nije mogao da se odupre tome. Ne mogu da verujem da je sudbina odnela meni starijeg brata, našem narodu jednog od temelja ne samo hip-hopa nego i potpuno novog pravca razmišljanja - rekao je Bane Lalić MVP.

- Čovek po nekim moralnim standardima i načelima, ja mislim da svako treba da ima takve karakterne osobine. Ja mislim da ne poznajem takvog čoveka. On je sve imao, porodicu, ženu koju je voleo, decu. Nikada ga nisam čuo da je kukao - naveo je odbojkaš i Gruov veliki prijatelj Edin Škorić.

- On je jedan divan čovek, divno stvorenje, jedna dobrica. Voleo je sport, igrali smo košarku. Nažalost, njegov se život ugasio jako rano, to nas je sve zateklo - rekao je Igor Lazić Nigor.

- On je bio jedan macan beogradski, šmeker, dobar i kvalitetan čovek. Bio je reper i velika zvezda, s jedne strane, a opet zvezda koja je čvrsto stajala na zemlji. Voleo je da navija. Danica se nikad nije mnogo pojavljivala ni na njegovim nastupima, niti je izlazila po klubovima sa njim. Danica je jedno divno, plemenito i kulturno stvorenje koje svi mi, njegovi prijatelji mnogo volimo - istakao je Đorđe, reperov prijatelj iz detinjstva.

- Svi znamo ko je bio Gru. Njemu je sigurno porodica bila sve u životu, često je sa njima provodio vreme... Možda sam ja uticao na to da vremenom tu dasku još više zavoli, zato što smo pravili ludorije na snegu. Njegova najveća mana je bila ta što je voleo mnogo te ekstremne sportove. Pozvao me je naš zajednički drug i rekao mi da je nastradao kod Zemuna, na kajtu, i to na nekoj, da kažem, banalnoj stvari - naveo je Jurica Stanković, Gruov veliki prijatelj.

I u školi koju je Gru nekada pohađao, imaju samo reči hvale za pokojnog repera.

Nedavno su se u medijima pojavile spekulacije da se Gruova udovica Danica našla u velikim finansijskim problemima posle njegove smrti, a njegovi prijatelji su progovorili i o ovoj temi.

- To je preterivanje, besmisleno, drugo, to nije istina, što je najbitnije - rekao je Bane Lalić.

- Nije da Danica nema dinara, da nema nigde nikoga oko nje. Ona žena nije radila, posvetila se porodici i deci, bavila se modelingom s vremena na vreme, imala je prihode, ali Dalibor je bio glava porodice i naravno da se sada sve to menja, ali mi smo tu - naveo je Nigor.

