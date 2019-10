VODITELJ ZORAN PEJIĆ PEJA VIŠE NIJE NA TV HEPI: Ostavio Parove zbog Saše Popovića i Granda!

Zoran Pejić Peja napustio je mesto voditelja u „Parovima“ jer mu je Saša Popović saopštio da mora da se odluči da li želi da vodi rijaliti ili da radi na televiziji Grand, saznaje Kurir.

Popularni šoumen je bio pravo osveženje za TV Hepi, gde je jednom nedeljno vodio emisiju iz vile. Odlično su ga prihvatili svi učesnici rijalitija, a i gledaocima se dopao Peja, što potvrđuje i visok rejting. Međutim, preko noći se sve promenilo, a Kurir je saznao i zbog čega.



- Produkcija Hepija je Peju odabrala jer on ima dugogodišnje iskustvo na televiziji, ljudi ga znaju, zanimljiv je i pravi odličan šou. Kad je Dragan Marinković Maca odlučio da ipak ne prihvati ponudu srećne televizije da vodi „Parove“, odluka je odmah pala na Pejića, što je on i prihvatio s oduševljenjem. Nije mu bilo važno ni koliko novca će novca dobijati za taj angažman, mada je bila prilično dobra suma. A onda je nedavno Peja pozvao produkciju i saopštio da više ne može da vodi „Parove“ jer mu je Saša Popović rekao da mora da izabere između rijalitija i mesta voditelja na Grand televiziji, gde je domaćin emisije „Pesmom za dušu“ - kaže naš izvor.

Njegova reč znači... Saša Popović foto: Dragana Udovičić

Bilo je očekivano da voditelj neće dugo oklevati i da će izabrati da ostane u matičnoj kući, jer mu je to ipak domaći teren.



- Na Grandu vodi muzičku emisiju, što i jeste njegov fah. Vođenje rijalitija je samo bio izazov, svakako da nije planirao to stalno da radi. Koliko znam, nije se naljutio na Popovića što mu je postavio ultimatum. Svestan je toga da Saša želi da njegova TV lica budu angažovana samo kod njega, što je inače praksa u televizijskom svetu. Peja je, čim je dobio ponudu od Hepija, tražio dozvolu od direktora Grand televizije i dobio ju je, ali očigledno da Popović nije za to znao. On i Saša se poznaju godinama, prijatelji su i sarađuju uspešno, tako da je sasvim logično što se odlučio da ostane kod njega. Emisija na Grandu Peji nije jedini izvor prihoda, jer je poznato da često ima angažmane na svadbama i drugim veseljima kao voditelj, gde zarađuje ozbiljne pare - dodao je naš sagovornik, dok Peja nije bio dostupan za komentar do zaključenja broja.

Podsetimo, Peja se i proslavio muzičkim emisijama, a najpopularnija je bila „A što ne bi moglo“, koja se nekada emitovala na TV Pink.

Kurir.rs/Ivan Ercegovčević Foto: Damir Dervišagić,Vladimir Šporčić

Kurir