CECA RAŽNATOVIĆ (46) O GODINAMA: Niko ne sme da mi kaže da sam matorka!

Ceci Ražnatović došlo je preko glave da sluša o tome kako bi žene trebalo da se ponašaju kada dođu u određene godine, pa je odbrusila svima koji se usuđuju na taj način da se obrate nežnijem polu.

Ona je u emisiji „Magazin In“ bez dlake na jeziku poručila da nije mrtva jer ima više od 40 godina.



- Sada za ženu, kada napuni 33 godine, kažu da je matorka, koka, milf... A mi koje imamo 40 plus? Mi smo šta? Mrtve?! Pošto su ove od 33 babe, pogotovo ako nisu stigle da se udaju... Neverovatno - kazala je folk zvezda, a onda objasnila da žene u njenim godinama nisu za bacanje.

- To su žene koje su gradile karijere, to su žene koje su u najboljim godinama. Ej, četrdesete, tada je žena sazrela i mentalno i emotivno, ja to iz iskustva govorim. Ko je taj koji određuje kako se ja sada osećam?! Niko nema prava da mi kaže da li sam ja matora ili mlada, to je primitivizam - zaključila je Ceca, koja ima 46 godina i koja će sledeće godine prvi put postati baka, pošto njen sin Veljko s verenicom Bogdanom čeka dete.

VASPITANJE DECE

- Lakše mi je bilo da odgajam devojčicu. Ja ću joj biti model. Ali kada je dečak u pitanju, drugačije je. Odrastao je sa ženama. Ja sam mu govorila: „Ljubavi, nije sramota plakati. Suze za to i služe. Bolje da plačeš i izbaciš sav taj bes, nego da budeš isfrustriran.“ I muško i žensko treba da pokažu emociju. I, šta mu fali sada? Postao je normalan mladić, zdrav je i emotivno zreo - ispričala je pevačica.

