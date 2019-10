MAJKA JOJ JE NAJBOLJI STRELAC SRBIJE, A ONA OTIŠLA U RIJALITI! Evo šta slavna Šekarićka stvarno misli o tome: Ona od mene više NIŠTA NE TRAŽI!

Jasna Šekarić više puta bila je proglašavana za najbolju sportiskinju i strelca Jugoslavije i Srbije. Sada se, pak, u žiži interesovanja našla zbog ulaska njene ćerke Lee u "Zadrugu 3". Pred rijaliti, naslednicu je savetovala samo jedno, a zbog nje spremna je i da promeni nešto kod sebe - da počne da prati ovaj format.

"Lea će napuniti 22 godine i nas dve više ne funkcionišemo tako da treba da traži dozvolu za nešto. Zajedno smo popričale o tome. Moram reći da ja zapravo ne pratim rijaliti, zapravo ga do sada nisam gledala. Krećem se dosta, pa tu i tamo od drugih nešto čujem, tako sam u nekoj meri bila upućena. Lea voli izazove, mlada je i to joj je interesantno. Rekla mi je da želi da uđe jer bi volela da vidi kako bi reagovala, opet to je zatvoren prostor. Sve to je doživela kao jedan izazov, a moju podršku za ulazak ima i ona to zna, roditelj prosto treba da podrži dete", rekla je Jasna pa otkrila šta je naslednicu savetovala pred sam ulazak u Belu kuću:

"Po meni je najbitnije da bude prirodna i svoja, i da nema ishitrene reakcije. Mora da bude svesna da je kamere snimaju 24 časa. Ona veruje u sebe, da će izdržati sve to i da će moći da iznese. To je drugačije od realnog života i ja se nadam da će biti onako kao je zacrtala", izjavila je ona.

Jasna, koja nakon uspešne karijere sada radi kao trener, kaže nam da joj se ne bi dopalo kada bi njena naslednica ušla u konflikt sa nekim od rijaltii igrača.

"Lea je ušla da se zabavi i nadam se da hoće. Ne pribojavam se ničega, samo ne bih volela da uđe u konflikt sa nekim, da se ona ne sekira. Nas dve smo dosta vezane, sekirala bih se i ja da vidim da ona ima problem, a ja ne mogu da pričam sa njom", zaključila je sportistkinja.

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Printscreen, Dragan Kadić

