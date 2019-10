DOBILA JE ŠTA JE ZASLUŽILA, OSTAVILA JE DETE BEZ OCA! PLAĆA SVAKU MOJU SUZU: Zakonita žena verenika Andreane Čekić čula za ŽESTOKU SVAĐU, pa oplela po pevačici!

Andreana Čekić i njen verenik Marko Milošević posvađali su se u toku zajedničkog nastupa, a sada se oglasila i Markova zakonita žena.

Marko je navodno pred svim muzičarima pljunuo Andreanu u lice i to zbog novca. Marina Milošević priznaje da joj je drago što pevačica ima probleme s njenim mužem, budući da zna koliko njeno dete pati za ocem zbog Andreane Čekić.

Marina je rekla da ne razmišlja o Andreani i Marku, ali tvrdi da će im se sve što su uradili njoj i njenoj ćerki duplo vratiti, kao i da je ne čudi što je Milošević napao Čekićku u Americi.

"Šta da kažem, sve u životu se vraća! Andreana dobija ono što je zaslužila, ostavila je dete bez oca. Njih dvoje me ne zanimaju uopšte. Ja samo znam da se sreća ne gradi na tuđoj nesreći, a njih dvoje su upravo to uradili. Sada plaća za svaku moju suzu. Što se mene tiče, ja im ne želim ništa dobro, oboje su pokvareni", rekla je Marina i dodala da je njoj najviše žao deteta:

"Marko za mene više ne postoji, ali ćerka ga mnogo voli. Međutim, on nema obzira ni prema njoj, zamislite onda kakav je to čovek. Nju to sve boli, ali njega briga. On se sa pevačicom provodi i putuje, neka im se svaka suza od mog deteta vrati."

