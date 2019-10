ANABELA JE PRE 20 GODINA UGRADILA SILIKONE, SAD MORA NA REMONT: Pevačica zbog ovoga ide na plastičnu operaciju, a evo kolike će GRUDI imati!

Anabela Bukva moraće u što kraćem roku da zameni silikonske implante koje je uvećala pre 20 godina.

Pevačica je već zakazala operaciju u jednoj privatnoj klinici, a na ovaj korak se odlučila nakon što je sasvim slučajno otišla na pregled tokom kojeg je ultrazvuk pokazao određene promene, zbog kojih je neophodna nova intervencija.

"Redovno se ona kontroliše, a poslednji put je skroz neplanirano rešila da se pregleda, onda kada je sa Lunom išla na kliniku, zbog njene operacije. Ultrazvuk je pokazao da jedan implant ne stoji baš kako treba, da se vremenom deformisao... Dobro, i ne treba da čudi, jer Anabela baš, baš dugo ima silikone. Odmah se konsultovala sa doktorom, koji ju je posavetovao da to operiše čim pre i stavi nove implante", ispričao je izvor blizak pevačici i dodao da je operaciju već zakazala.

"Da, istina je, treba da idem opet na operaciju... Imala sam zakazano baš za danas, ali razbolela sam se, pijem antibiotike, zbog toga sam morala da odložim to, dok ne ozdravim. Posle skoro 20 godina i dve trudnoće, grudi su izgubile formu, a jedan silikon se malo pomerio, ne stoji kako treba, pa je poželjno da se to promeni u naredna tri, četiri meseca", rekla je ona i dodala:

"Ne, možda će biti samo malo veće, ništa drastično, ali mislim da ću to prepustiti doktoru kom verujem jer on ipak zna šta je najbolje za moju konsituciju. Sada imam trojku, a to će biti možda malo jača trojka."

