ZOLU KO DA JE POGODIO GROM! Ne može da veruje da i MILE KUVAR tvrdi da je OTAC MILJANINOG DETETA! Kulićeva odlučila sve da razjasni (VIDEO)

Miljana Kulić saznala je da je, posle Bojana Tomovića, izvesni Mile kuvar iz Krčedina, navodno otac njenog deteta.

"Da li Miljana zna da se pojavio još 28, to je dečko pod imenom Mile, on je kuvar po zanimanju", rekao je voditelj Milan.

foto: Pritnscreen

"Donosio joj je cveće", dobacila je Dalila.

"Ove priče su mi doku*čile! Mile je moj fan, ja apsolutno ništa nisam imala kod njih. On je bio kod nas kući, zvao je moju mamu, očigledno da hoće da se promoviše kao kuvar, molio me je da izbacujem slike i da izbacujem kako ja držim dijetu, jer je on kuvar. Dolazio je sa cvećem i čokoladama. On je zaljubljen u mene, on je posle nešto bio bolestan, gde sam ja imala potrebu, imao je tešku operaciju, imao je cistu na mozgu, jedva je ostao živ. Tada sam urgirala, zvala sam bolnice...", priznala je Miljana, dok je Zola sve vreme držao pognutu glavu.

Kurir.rs/Foto Pritnscreen

