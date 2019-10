BEBEK JE MIRU UPOZNAO PRE 20 GODINA! Od nje je tražio samo jedno, a ona nije časila časa kad je trebalo to da ISPUNI! (KURIR TV)

Mira Škorić velikim koncertom u Sava centru obeležiće 30 godina svoje karijere, a kao gost pojavio se Željko Bebek i više nego rado, među prvima. On je pred ulazak istakao kako se sa pevačicom upoznao pre dve decenije u Cirihu. Još tada, bio je oduševljen time kako ona peva, ali i kakav je čovek.

foto: Printscreen Kurir TV

Na koncert, došao je ruku pod ruku sa suprugom.

"S Mirom sam se upoznao pre 20 godina. Nastupali smo zajedno za Novu godinu u Cirihu. Jako mi se svidelo kako peva. Ponudio sam joj tada - kad budeš imala potrebu da pevaš s nekim duet, zovi me. Ona je to ostvarila... Od tada i postoji naše prijateljstvo. Večeras sam ovde upravo zato što je Mira jedan sjajan čovek, prekrasna pevačica a posebno divna prijateljica", izjavio je on, koji se Škorićki, kako je kasnije dodao, divi.

Kurir.rs, M.D, M.G/Foto: Zorana Jevtić

