ŠOK INTERVJU DUŠICE JAKOVLJEVIĆ: Želim silikone, ali nemam vremena da ih UGRADIM! A onda je progovorila o udaji za mlađeg...

Dušica Jakovljević jedna je od najpopularnijih voditeljki zbog „Zadruge 3“, koju uspešno vodi, ali gledaoce često interesuje i njen privatni život, koji je uvek držala u tajnosti. Ipak, u intervjuu za Kurir Stars otkriva deo svog ljubavnog života nakon što je uplovila u vezu sa Nikolom Konstantinovićem.

Kako ti je u novoj vezi?

- Bila sam svesna, kada sam okačila sliku s Nikolom, da će ta vest odjeknuti, jer su se pre svega moje kolege obradovale što sam vesela i raspoložena. Bajke se dešavaju, a ja sam srela nekoga ko se prema meni najpre postavio kao čovek. Pun je razumevanja i uvek je tu za mene. Upoznali smo se preko zajedničkog prijatelja, ali je to bilo dopadanje na prvi pogled. Dugo smo se pre toga družili i shvatili da je to to. U svakom segmentu mog života Nikola mi apsolutno odgovara.

Mediji su pisali da je dosta mlađi od tebe.

- Ma ne. Mlađi je četiri godine, ali je mladolik. Ima i bogato životno iskustvo.

Na šta si pala?

- Na osmeh i pogled, kao i sve devojčice.

U emisijama si oštra, imaš samopouzdanja. Da li te se muškarci plaše?

- Nisam nikad imala dominantan odnos prema muškarcima. Normalno je, pre svega jer sam javna ličnost, da će gledati u mene. Ali ja na javna mesta ulazim onako sa spuštenim pogledom i ne gledam u ljude, pre svega jer sam vaspitana da ne gledam tuđa posla. Kod Nikole me je oduševilo to što je gospodin, uvek lepo doteran i obučen i ima manire. Pripada staroj beogradskoj školi, a takvih je danas malo.

Da li s njim imaš drugačiju priču?

- Da, kako ne. Ali ne gledam kakve su mi bile prethodne veze, jer i prema bivšim partnerima imam poštovanje. Zato sam i dan-danas sa svojim bivšim mužem u odličnim odnosima, drugarskim.

Jesi li ga upoznala s dečkom?

- Pa nisam još. Još smo na početku, ali smo shvatili da smo se našli i nemam problem ni da ih upoznam.

Da li je komplikovano kada dečka treba predstaviti deci?

- Od njih ne krijem ništa, naravno da imam prava da vodim intiman život. Smatram da i deca treba da imaju privatnost i ne očekujem da mi odmah otkrivaju sve o svojim simpatijama. Znali su da postoji neko s kim provodim vreme i bili su znatiželjni da li je to drugarski odnos, iako me nisu direktno pitali. Naučeni su da se moja sreća reflektuje na njih i obrnuto. Odlično su odreagovali, iako tu nema euforije.

Nova ljubav Srce joj je ukrao Nikola Konstantinović

Mediji su pisali da je tvoj dečko biznismen. Čime se zapravo bavi?

- Nikola je vlasnik i direktor tri firme. Jedna se bavi uvozom motora, druga posredovanjem i treća ugostiteljstvom.

Očekuješ li komentare da si našla bogatog dečka?

- Ne razmišljam o komentarima, šta god neko pričao, pogotovo neko ko me ne zna. Nikada nisam tražila ništa materijalno, već razumevanje, pažnju i podršku, jer nijedna osoba nije osuđena na samoću. Emotivna ispunjenost je nešto što svakome treba.

Planiraš li brak?

- Ne planiram još ništa. Smatram da sam u najboljim godinama i kada je reč o poslu. Ne bojim se za svoju budućnost, a pre svega mogu sama da izdržavam svoju porodicu. Zbog toga sam slobodna da se prepustim isključivo emocijama.

Da li razmišljaš da staviš silikone u grudi?

- Da, ali nemam kad da uradim. Radila sam sitne intervencije na licu, podizala tonus kože, a povećala sam i usta. O tome se u kući kod mene stalno vodi bitka da li sam preterala s veličinom usana. Ćerka me je mnogo kritikuje za sve. Za objave na Instagramu, za slike s mora, a bitno joj je šta ću reći i kako ću se postaviti zbog njenih prijatelja.

Uradila si još jednu tetovažu. Da li se čovek navuče na to?

- Sad mi je stvarno dosta, mada sam to rekla i prošli put (smeh). Ne treba ništa više da diram, sadašnji momak me je vratio nekoj ženstvenosti. Evo, sad je prošao čovek sa majicom Crvene zvezde, pa sam se setila da mi fali grb kluba (smeh).

Da li si se šokirala skandalom koji je izbio između Kije i Slobe?

- Veče pre tog događaja sreli smo se na promociji jedne knjige, pa sam se veoma šokirala i nadam se, šta god da se desilo, da više neće prolaziti kroz takve situacije. Verujem da je traumatično i za jednu i za drugu stranu šta god da je bilo.

Koja je bolja pevačica, Luna ili Kija?

- Kada kažeš pevačica, pre svih pomislim na Cecu, Draganu Mirković, Tanju Jovićević, Mariju Mihajlović, Bebi Dol... Ovo što se sada dešava su televizijske zvezde. Obe ih podržavam, ali moraju još mnogo da rade na sebi. Bilo bi dobro da su i same toga svesne, kao i prolaznosti trenutka. Znam da Luna jeste i da se ozbiljno posvetila karijeri. Takođe, pesma koja ima deset miliona pregleda, kao „Deveti krug“, veliki je hit.

