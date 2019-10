KURIR STARS PATROLA U ŠUMICAMA: Jelena i Ivan omiljene komšije u novom kraju! (FOTO)

Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić pre nekoliko meseci preselili su se u Šumice, i to u kuću koju su kupili početkom godine za 200.000 evra.

Popularni par skoro da se uopšte ne razlikuje od onoga što imamo priliku da vidimo kada se pojave u javnosti. Tihe i nenametljive, glumca i pevačicu skoro da niko od novih komšija nije uočio, iako u novom kraju žive već pola godine. Samo nekoliko prolaznika koje smo zatekli ispred njihove kuće znali su da su Ivan i Jelena tu kupili kuću i imali su priliku da ih sretnu.



"Videla sam Jelenu dva-tri puta, uglavnom ujutro kad odvodi ćerku u školu. Ja živim odmah pored njih, u stambenoj zgradi, ali ih ne srećem tako često. Kada sam je prvi put videla, prišla sam joj i upoznala se s njom, rekla sam joj da smo prve komšije. Šta da vam kažem, vidi se da je kulturna žena, lepo vaspitana, nije nimalo uobražena i nadmena. Malo smo popričali, ja sam joj objasnila gde se šta nalazi u ovom kraju, ona je ljubazno zahvalila", rekla nam je jedna od komšinica ovog bračnog para.

Vlasnik obližnje prodavnice kaže da Bosiljčić i Tomaševićeva ne pazare kod njega, ali ih je viđao u kraju više puta.



"Ona je mnogo lepa i bez šminke, ista kao na televiziji, a Ivana sam samo jednom video. On je valjda često van Srbije. Ta kuća nije bila dugo na prodaju, mislim da su je odmah uočili i kupili čim je bivši vlasnik odlučio da je proda. Koliko sam čuo, kupili su je za 200.000 evra. To im je odlična investicija, blizu je centar grada, kuća je prostrana, imaju malo dvorište, blizu je osnovna škola. Inače, u kući pored njihove je živeo čuveni Ljubiša Samardžić Smoki, tako da smo mi ovde navikli da imamo poznate komšije. Na sreću, svi su veoma fini i ljubazni. I Jelena i Ivan mi deluju kao takvi", kazao je on.

Pre preseljenja u Šumice, glumac i pevačica živeli su osam godina u stanu koji se nalazio u samom centru grada, sve dok nisu odlučili da je ipak bolje rešenje da tu nekretninu prodaju i pređu u mirniji kraj.

