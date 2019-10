RAZLOG RASKIDA SEVIĆEVE I BIZNISMENA: Ana ostavila Danijela jer nije hteo da se ženi!

Ana Sević raskinula je s Danijelom Nedeljkovićem jer on nije želeo brak, bar ne u skorije vreme. Izvor blizak pevačici kaže da je ona očekivala da će je biznismen zaprositi za rođendan, ali pošto on to nije učinio, rastali su se.



Popularna pevačica i njen dečko rešili su da stave tačku na svoju dvogodišnju vezu jer nemaju iste poglede na budućnost. Kako kaže naš izvor, Sevićeva je bila inicijator raskida.

- Ana je želela da ona i Danijel odu korak dalje, što je i logično kada ste skoro dve godine u vezi. Ranije nisu pričali o tome konkretno, ali u poslednje vreme ona mu je nagoveštavala da bi to volela. Želja joj je bila da je veri za njen 34. rođendan i to je očekivala, a kada je shvatila da on to ne želi, nije joj bilo svejedno. Shvatila je da nemaju iste poglede na budućnost i razočarala se, pa je shvatila da treba da raskinu, iako joj je to veoma teško palo - kaže naš izvor blizak pevačici.



Kako kaže, Sevićevu je posebno pogodilo kada je saznala da će se njen bivši suprug Darko Lazić uskoro oženiti Marinom Gagić.

- Da se razumemo, Ana nema nikakve emocije prema Darku, ali nije joj bilo svejedno kada je saznala da se on verio s Marinom, a u vezi su kraće nego ona i Danijel. Nedeljković je pokazivao ljubomoru prema Darku, iako Sevićka nikada nije davala povoda za to, uvek mu je stavljala do znanja da komunicira s njim zbog ćerkice. Ana se ponadala da će upravo to što se Darko ženi na proleće Danijela da navede da je zaprosi i da se venčaju sledeće godine, ali od toga nema ništa - kaže izvor i dodaje da njeno okruženje veruje da će se njih dvoje pomiriti.

foto: Vladimir Šporčić

- Pomirenje nije isključeno jer je to bila velika ljubav i sigurno se i dalje vole. Ukoliko on shvati da ipak želi da s Anom provede život i da prošire porodicu, sasvim je moguće da se pomire. Mi smo svi za to, ali Ana ne odustaje od svojih želja - završava izvor.

Kurir.rs / Ekipa Kurira

Foto: Printscreen Instagram

Kurir