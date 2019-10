ISTINA ĆE IZAĆI NA VIDELO: Isplivala VULGARNA fotka Maje Marinković posle S*KSA, a sad se oglasio OVAJ MUŠKARAC! Sve slike su u MOJIM RUKAMA!

Internetom kruži se fotografija na kojoj je navodno Maja Marinković u vulgarnoj pozi i to posle vrele akcije, a sve je to prokomentarisao Majin otac.

"Imali su godinu dana da istraže sve o Maji, ništa nisu našli, prema tome, sve je to fotomontaža i videćemo se na sudu zbog toga", rekao je on i dodao:

"U mojim rukama je Majin telefon, ja joj vodim Instagram, sve slike su tu. Ona nema šta da krije. Planiram da tužim one koji su to objavili. Neka se istraži od koga je to poteklo. Neka sve izađe na videlo! Neću nikoga da optužujem, možda su fanovi nekog drugog učesnika, možda i nisu, ne znam. Ali saznaće se."

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs/K.Đ/SrbijaDanas, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir