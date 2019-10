5 DANA NISAM IZLAZILA IZ SLOBINOG KREVETA! Kija Kockar ŠOKIRALA priznanjem o bivšem mužu i svima začepila usta!

Kristina Kija Kockar otkrila je da su Sloba Radanović i ona razvedeni i da njih dvoje ne žive zajedno, kako se spekulisalo.

"Ja imam svoj stan, može Sloba da se useli kod mene, taman da mi plaća kiriju i da mi pripomogne, treba plaćati infostan, struju, kablovsku, internet... Čak ću i jedan ormar da mu izdvojim da ima za svoje stvari. On ima svoj stan. On ima svoje. Ne živim kod njega, niti on kod mene, i nikada se to ikada desilo", obrazložila je Kija, koja je otkrila da joj se bivši suprug našao uz nju prošle godine kada je morala da ide na operaciju.



Jedino prošle godine kada sam saznala da treba da se operišem i bilo mi je teško i tada sam bila kod njega pet dana. Samo sam ležala u krevetu, nisam izlazila iz sobe. I to je jedino ako se računa da sam bila kod njega, onda jesam", obrazložila je Kockareva u Novom jutru.

