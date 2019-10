SEVERINI JE DRASTIČNO OPALA POPULARNOST, PA ZLOUPOTREBLJAVA DETE: Milan Popović odgovorio bivšoj ženi na OPTUŽBE, a tek šta kaže o IGORU!

Severina Kojić optužila je bivšeg partnera Milana Popovića da je odgovoran što su učiteljice "zlostavljale" njihovog sina Aleksandra time što su ga zadržale dva sata duže u školi i nisu dale Severininom suprugu Igoru Kojiću da ga odvede kući.

Milan je progovorio o ovom slučaju i navodi da se Igor Kojić ponašao agresivno i neprimereno, kao i da za to mora da odgovara.

foto: Dado Đilas

"Sada kada sam upoznat sa službenim izveštajima iz škole mogu samo da potvrdim svoju prethodnu izjavu, nikakvog zlostavljanja deteta od strane učiteljica nije bilo. Igor Kojić se ponašao agresivno i neprimereno i za to mora da odgovara. Ceo incident je insceniran. Pitajte Severinu gde je ona bila za to vreme dok su joj navodno “zlostavljali” dete i sve će vam biti jasno, ako vam kaže istinu naravno", kaže Milan Popović, koji nije želeo da komentariše da li je Igor Kojić suflirao detetu da ne sluša učiteljice i da pobegne iz škole, i da je Severina sve to vreme čekala u kolima ispred škole.

On otkriva da je sada u potpunosti upoznat sa svim što se dogodilo tokom sporne situacije u školi. Milan je, kako su preneli hrvatski mediji, izjavio da je ovo još jedan pokušaj zastrašivanja, da iza svega stoji Severinin pokušaj promocije, ali i uticaja na jedan od postupaka koji se trenutno vodi.

"Ne sećam se da sam pričao o zastrašivanju mene, možda ste mislili na zastrašivanje svih učesnika sistema socijalnog rada, sudova, i slično. Većina izgovorenog od strane Severine Kojić je krivično delo, suludo je otkrivati imena sudija , prozivati ih u medijima, i govoriti o detaljima postupaka koji se vode. Ovo su sve odlike krivičnih dela, nadam se da će institucije u Hrvatskoj već jednom da stanu ovome na put. Pored toga, ovde se naravno radi i o zloupotrebi deteta u cilju samopromocije Severine Kojić, čija popularnost je drastično opala u poslednjih godinu-dve dana", rekao je Popović.

foto: Damir Dervišagić

Igor Kojić je nedavno i pored zabrane objavio fotografiju Severininog i Milanovog sina na društvenim mrežama.

"Poslali smo informaciju sudu kako bi ga sankcionisali. Igor Kojić nije znao da je presuda sa zabranom objavljivanja fotografija u međuvremenu postala pravosnažna", kaže Milan ovim povodom.

Na pitanje kako kometariše presudu za porodično nasilje, Popović kaže:

"A, sta da kažem?! Nažalost, to je agonija koja traje godinama, ali i dalje verujem u institucije i jedva čekam kraj..."

foto: Printscreen/Instagram

Milan i Severina trenutno vode tri sudska postupka, a Popović navodi da ne može da otkriva detalje postupka u kome je Severinu tužio za porodično nasilje, ali i za misteriozni predmet koji mu je ostavljen ispred kapije u Zagrebu, budući da su postupci u toku.

Severina je prijavila i svoje komšije za uhođenje, a Milan na to kaže:

"Bilo bi smešno da nije istinito. Jedan komšija mi se javio juče i rekao da ga je Severina prijavila policiji zato što ga je videla da na ulici ispred njene zgrade priča sa mnom. Inače, čovek je počasni građanin Beograda. Drugi komšija joj je sumnjiv zato što puši na svojoj terasi i stalno gleda na njen prozor. Treći komšija zato što gleda kroz špijunku kad ulazi u zgradu. Sami procenite o kojoj fazi se ovde radi."

foto: Instagram screenshot

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: Dragana Udovičić

