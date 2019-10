JA SAM BORAC: Katarina Živković nikad iskrenija o PRIVATNOM ŽIVOTU, progovorila i o ZDRAVLJU!

Katarina Živković progovorila je o svom privatnom životu, pa i tome kako sve postiže.

"Ja sam jako iskrena i dosta se vodim nekim stvarima koje ja volim i radim što se meni sviđa i što ja smatram da je dobro. Trudim se da budem totalno svoja i da ono što pevam se mojoj publici dopadne ", kaže Kaća na početku razgovora.

Tokom njenog bitisanja na sceni za pevačicu mnogi misle da intrigira, ali Kaća ima drugačije mišljenje.

foto: Printscreen/Instagram

"Ja sam nekoliko puta rekla i ja se ne trudim da intrigiram, ali eto to što tako deluje, mogu prepisati mojoj harizmi i to je super. Ali sa druge strane to je dobro za šoubiz i to je dobro što nosim u sebi", kaže ona.

Katarina Živković nedavno je saznala da boluje od insulinske rezistencije. Pevačica vodi računa o zdravom životu i kako navodi, vreme koje provodi u teretani kada vežba joj i te kako prija.

"Volim da vežbam jer je to na neki način zdrav život, trudim se da koliko je moguće vodim zdrav život. Ali ako čovek ne želi da vežba, on može da izmisli milion i jedan razlog, ali ja nisam takva. Ja sam borac, volim da izgledam lepo i da budem zdrava", rekla je pevačica.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.s/K.Đ/Pink, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir