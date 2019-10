LUKA PRAZNIH DŽEPOVA, ALI ŠETA NOVU DEVOJKU: Lazukić posle razvoda od Bekvalčeve spao na 120 EVRA mesečno, a ovo je RAZLOG!

Luka Lazukić i Slađana Ivanišević uživaju u svojoj ljubavi, ali ako se u obzir uzmu poslednje informacije, ne i u finansijskom blagostanju.



IT stručnjak se prošle nedelje razveo od pevačice Nataše Bekvalac, a iz suda je izašao namrgođen. Ne zbog toga što više nije u braku, nego što je ostao kratkih rukava. On je, prema tvrdnjama izvora, pred sudom prijavio primanja od 27.000 dinara, a sudija mu je odredio alimentaciju od 13.000. Prostom računicom dolazi se do podatka da mu na mesečnom nivou ostaje samo 14.000 dinara, što je oko 120 evra. Da li je to njemu i novosadskoj plesačici dovoljno, znaju samo oni, ali ako se to zanemari, može se reći da njima ljubav cveta.



Oni se skoro i ne razdvajaju, Slađa je često u Beogradu kod dečka i više se ne kriju, već šetaju gradom držeći se za ruke. Naš paparaco ih je uslikao nedavno u samom centru grada, ali su toliko žurili da su projurili pored naše ekipe, pa smo ih snimili samo s leđa.

Gde su pohitali, nismo uspeli da saznamo, ali je bilo vidljivo da jedno drugome baš prijaju.



