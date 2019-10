ZNALA SAM KAKO FUNKCIONIŠE SRBIJA! KIJA PRVI PUT O TAKTICI U RIJALITIJU: Milioni su gledali kako je Sloba VARA sa Lunom, a zbog ovoga ih nije NAPADALA!

Kristina Kija Kockar otkrila je svima zbog čega u rijalitiju nije mnogo napadala Slobu Radanovića i njegovu tadašnju ljubavnicu Lunu Đogani.

Kija je iz tog duela izašla kao pobednik, te je na kraju započela i muzičku karijeru. Ipak, ono što je sve iznenadilo, jeste njeno priznanje da je imala taktiku u rijalitiju.

"To što sam bila stjuardesa mi je pomoglo da prebrodim taj period i da pobedim. Nisam pobedila to što sam prevarena. Nisam žrtva. Grozim se od toga. Ljudi su me više voleli kad sam bila žrtva, a onda se sve preokrenulo kada sam uzela život u svoje ruke i napravila neki uspeh", izjavila je Kija.

foto: Damir Dervišagić

"Poenta je, devojke, da je najveća osveta da uspeš i pokažeš ljudima da ti ne mogu ništa. Mrzim sindrom žrtve. Ljudi kao žrtvu vide nekoga koga svi napadaju, i ne ulazeći dublje u to zašto nekoga napadaju. Ja sam se zato suzdržavala da ne napadam njih (prim.aut. Slobu i Lunu Đogani) jer sam znala da bi onda narod njih video kao žrtve", priznala je Kockareva u emisiji "Netkulturno", objasnivši potom svoju taktiku koja ju je dovela do pobede.

foto: Damir Dervišagić

"Ja sam ispala pametna jer nisam želela da se sukobljavam sa njima. Da sam to radila, ispala bih veštica i u očima naroda kao neko ko je zaslužio sve što mu se dogodilo jer imam "predug jezik". Nisam ja kriva što sam verbalno jača od njih i imam mozak. Samo sam znala kako funkcioniše Srbija, pa nisam htela da trujem sebe mržnjom. Bilo mi je lakše da iskuliram celu situaciju", zaključila je Kija Kockar.

foto: Printscreen, Amidži šou

Kurir.rs/K.Đ/Mondo, Foto: Damir Dervišagić

Kurir