NJIH DVE SU KARMIČKI POVEZANE! Jasna Šekarić otkrila da njenu ćerku Leu i ovu zadrugarku povezuje velika TAJNA! SAMO ĆE JOJ ONA POMIĆI!

Jasna Šekarić, slavna srpska sportistkinja, čija je ćerka Lana ušla u rijaliti i odmah napravila skandal spavajući sa Radetom Lazićem, kaže da je tokom porođaja sa ćerkom pored nje u sobi bila i bivša rukometašica Ceca, za koju misli da će se naći u nevolji njenoj naslednici u "Zadruzi 3".

Višestruka prvakinja u streljaštvu Jugoslavije i Srbije podržala je ćerku Leu kada joj je saopštila da će postati deo “Zadruge 3”. Njih dve su jako vezane, a pred ulazak u rijaliti joj je savetovala joj je da se obrati njenoj koleginici, bivšoj rukometašici Ceci Kitić za sve što joj bude trebalo.

foto: Marina Lopičić

- Lea nikoga tamo ne poznaje. Ja poznajem Cecu Kitić, kad sam se porađala i rađala Leu, ona je bila u istoj sobi. Kakva slučajnost, tako se šalim da su one karmički povezane. Ceca je zaista jedan super čovek, koliko ja znam. Imam pozitivno mišljenje o njoj i znam da bi pomogla mojoj ćerki. Ona je kao ja, pomogla bi svakome, tako da ne brinem. Mislim da je Lea nikada nije

upoznala, išla je sa mnom po javnim događajima, ali koliko se sećam, nije bilo prilike. Videla sam da joj je pružila ruku da se upoznaju kada je ušla u rijaliti, rekla sam joj da joj se obavezno obrati i ispriča ovu priču - otkriva Jasna.

Poznata sportistkinja koja sada radi kao trener otkriva da je njena ćerka avanturista, te da se nada da će uspeti da se nosi s izazovima koje sa sobom nosi rijaliti.

foto: Pritnscreen

- Lea voli izazove, mlada je i to joj je interesantno. Pred ulazak je rekla da bi volela da vidi kako bi reagovala u zatvorenom prostoru, to će joj biti pravi izazov. Ona veruje u sebe, da će izdržati i izneti sve to. Situacije kroz koje će proći su drugačije od realnog života. Nadam se da će sve proći onako kako je zacrtala. Otišla je u “Zadrugu 3” da se zabavi, nadam se da hoće. Ono što ne bih volela jeste da ulazi u konflikte i da se sekira. Sekiraću se i ja verovatno ako do nečega dođe", rekla je za TV magazin.

Inače, Lea je pred ulazak u Belu kuću otkrila da su njene loše strane to što je temperamentna i može brzo da plane.

foto: Dragan Kadić

- "Zadrugu" pratim od prve sezone i uvek me je zanimalo kako bih se snašla i time sam se vodila. Mama me je podržala. Ne volim sebe da hvalim, ali ono što je presudno jeste da sam druželjubiva. Loše strane, kada su u pitanju igre umem da prihvatim poraz, ali ne volim da gubim. Mogu brzo da planem i ne volim laž - rekla je pred ulazak u Zadrugu 3.

Jasna priznaje da ranije nije gledala rijaliti, ali da se sada to promenilo.

- Gledam koliko stignem, pratim zbog Lee. Nije mi prioritet, ali svakako ću sada početi da gledam i da pratim šta se dešava.

Na pitanje da li postoji šansa da se pridruži naslednici pred kamerama, te da i sama postane deo ovog TV formata, Jasna nije želela ništa da tvrdi, te je zagonetno poručila: - Ne znam, zaista ne znam.

foto: Printscreen Instagram, Printscreen Twitter

Kurir.rs/TV magazin/Foto Kurir

