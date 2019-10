KAD IMATE BAŠ JAKU ŽELJU, ONDA SE TO I OSTVARI: Dino Merlin svoju ŽENU Amelu upoznao je sa 17. godina, a ovo je njihova LJUBAVNA PRIČA!

Dino Merlin retko u javnosti govori o svojoj porodici, a sada je otvorio dušu.

Pevač je ispričao momenat kada je prvi put video svoju suprugu Amelu.

"Čovek mora da ima sreće da bi naišao na pravu osobu, mi smo imali sreću da smo bile dve srodne duše koje su zatvorile vrata i ušle u tu sobu i još uvek su u toj sobi. Nažalost, nemaju svi ljudi sreću da upoznaju partnera za ceo život. Ludost koju sam napravio u stvari je da sam u 17. godini počeo ozbiljno da se zabavljam, mislio sam da sam za tu ženu najvažnija osoba i da mogu da joj pružim sve", rekao je Dino u "Premijeri" i dodao:

"A to je ludost jer sam ja imao samo imaginaciju i strašnu želju da joj to pružim, a kad imate želju, baš jaku želju, onda vam se to i ostvari."

