ŠOK INTERVJU ARKANOVOG OMILJENOG HARMONIKAŠA! Mirko Kodić progovorio o celoj SRPSKOJ ESTRADI! Nije štedeo reči o Ceci, kockarskoj zavisnosti Lepe Lukić, Šabanu, a onda otkrio da je OVA PEVAČICA najbolja u s*ksu

Priznati srpski harmonikaš Mirko Kodić se sprema da napiše knjigu kako je od dečaka ekstremno dugih prstiju iz sela Jasenovo, kod Svilajnca, stigao do muzičke legende čijem sviranju su se divili pevači, glumci i političari iz čitave ondašnje Jugoslavije, ali i žestoki momci sa beogradskog asfalta, kao i svi drugi koji vole harmoniku.

Mirko je otkrio šta će, između ostalog, napisati o Čoli, Ceci, Šabanu iLepi Lukić, ali i o ljubavnim aferama sa pevačicama i glumicama, kao i o stotinama hiljada maraka ili čak miliona, koje je zaradio i potrošio.

"Moj odnos prema novcu je uvek bio isti. Nije mi nikad bilo na prvom mestu da zaradim, ali bilo je lepo kad ga ima. Nisam težio da imam milione, ali od, recimo, 35. godine sam počeo mnogo da zarađujem, ali mnogo se i trošilo. Porodicu sam izdržavao i decu podizao. Potrošio sam stotine hiljada maraka, možda i milione, ali ranije se više moglo jer smo i više bakšiša dobijali", iskren je harmonikaš.



Trošili ste novac i na žene, koje ste mnogo voleli, a pevačice su vam slaba tačka. Možda su se pokazale kao najbolje ljubavnice?

"Zlata Petrović je van konkurencije jer je najbolja u svemu. Dobre su ljubavnice i glumice i pevačice, ali pravi muškarci ne imenuju. Imamo prelepe žene i teško im je odoleti, a posebno u kafani, kad se svi opustimo. Verovatno da sam toliko žena imao zato što sam morao da nadoknadim jer kad sam bio momčić, nisam imao vremena za devojke od harmonike. Zlata i ja smo ostali odlični prijatelji i ona je jedna velika lafica i drugarčina kakvih danas nema na estradi.

Koga još sa estrade cenite kao Šabana, koji vas je otkrio?

- Nikoga ne poznajem kao Šabana i ne volim toliko jer mi je dao posao i šansu. Šaban je najzaslužniji što je mršavi momčić koji je svirao na šabačkom vašaru, gde me je on i čuo, postao deo estrade. U vreme njegove najveće popularnosti pozvao me je da s njim idem mesec dana na turneju. Od toga dana smo bili nerazdvojni i više smo vremena proveli zajedno nego sa porodicama. Od ostalih pevača, Čola je najveća zvezda. Na tom nivou bio je i Oliver Dragojević. Najveću euforiju u publici sam video kad izađu Ceca, Lepa Lukić, Šemsa Suljaković, Ðani, Ćana i Mitar Mirić. To je za poštovanje. Sve moje kumove, a to je skoro 20 parova, s kojim sam se okumio, mnogo volim. Kemiša izuzetno cenim i volim i znam da bi u pola dana i pola noći za mene bili Zorica i on, kao i Keba, Zlata Petrović i Taške i Viki Miljković.

Rekli ste da mnoge pevačice kopiraju Cecu, a postoji li neka koja ima potencijal da bude nova velika zvezda?

- Na primer, Prijovićka ima izuzetan dar, ali mora da se izmakne i odlepi od ideje da bude Cecina kopija. Imamo more pevačica koje imaju potencijal, ali ne znaju šta će same nego kopiraju one koje su postale velike zvezde. To nije put kojim bi trebalo da idu. Strašno peva i Tanja Savić, a ima ih još, mada, shodno prilikama ne vidim da će postati neke velike buduće zvezde. One se rano spetljaju sa menadžerima, ne druže se sa kolegama i publikom na nastupima i turnejama, muževi im vode karijere i potpišu za produkcije i tu se izgube u masi.

Šta je sa mladim pevačima, ima li tu neki novi Šaban, Oliver ili neko treći?

- Ima dosta vrhunskih pevača, kao što su Darko Lazić, Darko Filipović i još njih koji imaju lepe glasove i umeju publiku da zabave. Međutim, kod mlađih generacija je problem što 5.000 evra, koje zarade za nastup, uglavnom potroše odmah na poroke i kocku. Preteruju i vole da lete, ja to tako kažem. A to znači da posežu za supstancama koje im daju osećaj da lete, gube vezu sa realnošću, a to nije dobro, nimalo. I mi smo u naše vreme pili, ali smo umeli da pijemo i da pronađemo meru da ne ugrožavamo sebe i druge.

Imali ste i druge poroke ako ćemo iskreno...

- Četiri i po godine ne pijem, sa ženama već dugo ne petljam jer ne smem od Silvije, a uvek volim da vidim lepu ženu. Kockao sam se rekreativno u večeru, tako da to nije porok.

Nije uvek samo večera bila ulog, zar ne?! Pričalo se da ste bakšiš sa Cecine i Arkanove svadbe potrošili na kocku?

- Za pesmu "Zajdi, zajdi" Arkan, kao mladoženja, dao mi je 200.000 šilinga, što je tada bilo oko 15.000 evra, a ja sam posle svadbe otišao sa drugom u njegov kazino i kockao dok sve nisam potrošio. Naišao je Arkan i pitao me: "Mirko, gde si? Šta radiš ovde", a ja sam mu rekao da sam došao da mu vratim pare. Kad lako dođu, lako i odu.

Jeste li nekad pobedili Lepu Lukić na ruletu?

- Lepa je kraljica i ovako i za kockarskim stolom. Nema dece, tako da može da radi šta joj volja, pa neka i kocka ako je to čini srećnom. Ulazi u rijalitije verovatno da joj ne bude dosadno. Samački život ubija i ja je razumem.

Šest noći nisam spavao dok sam čekao mrtvog Šabana

Ispratili ste Šabana svirajući na njegovom grobu. Koliko je to bio težak zadatak za vas? - Ne mogu i dalje da prihvatim da ga nema. Nosim upaljač koji mi je poklonio i stalno mislim pojaviće se odnekud i reći mi da zasviram, možda me i probudi i iz sna, kao što je radio kad bih zaspao za stolom u kafani, iz koje smo znali da ne izađemo po dva ili tri dana. Nepodnošljivo mi je da čitam tekstove koji se odnose na Šabana, kad pišu o tamo nekoj Cuci, a ko zna koliko smo Cuca mi muzičari i pevači imali u životu. Dušu i dar, međutim, kao Šaban niko nije imao. Što se tiče Šabanovog ispraćaja, Goca me je zvala i prihvatio sam da budem šef orkestra. Tog dana sam se osećao posebno dok sam svirao pesmu "Ne plači, dušo", a moje srce zna kako mi je bilo. Najteže je ipak bilo dok sam šest noći sa Gocom čekao budan da se dopremi Šabanovo telo. Šta o Šabanu običan svet ne zna? - Da je bio isti i kad se upale kamere i kad ih nema. Šaban je bio skroz jednostavan čovek, koji nije izvoljevao ni kad je stekao milione. Jeli smo alpsku salamu i hleb pored puta kad bismo se vraćali sa nekog nastupa i bilo nam je to slađe od kavijara i pečenja jer nikad nismo zaboravili odakle smo i iz kakvog siromaštva smo potekli, istog kao i druge pevačke zvezde. foto: Dragana Udovičić

