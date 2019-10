GASTOZ ODLAZI U MANASTIR?! Nenadu se u SNOVE neprestano javlja ONA, uplašen je za sebe, a evo kako će izgledati njegov život u svetinji!

Nenad Marinković Gastoz već godinama ne uspeva da se reši zavisnosti od alkohola, a budući da se u poslednje vreme oseća veoma loše, kao i da često sanja pokojnu majku, odlučio je da spas potraži u manastiru!

Kako tvrdi izvor, Marinković je odlučio da posluša savet bliskog prijatelja i da dva meseca provede u nekom od manastira u kojima se ljudi uspešno leče od svih oblika zavisnosti.

Gastoz godinama pije, ali nikada nije mislio da će njegovo alkoholisanje otići ovako daleko. Kada je prošle godine shvatio da ne može da bude ni dan bez alkohola, potražio je pomoć. Terapije na koje je išao nisu se po kazale kao efikasne i posle njih se ubrzo se vratio starim stazama. Tokom ove godine njegovo psihičko i fizičko stanje se pogoršalo, što je zabrinulo njegove prijatelje, a jedan od njih mu je onda preporučio odlazak u manasir.

"Kad god ima neki slobodan dan, Gastoz poseti neki manastir okolini Beograda i raspita se za lečenje. Jedan od poslednjih je posetio je manastir Kovilj, nedaleko od Novog Sada, i taj mu se zasad najviše dopao. Kako je već zakazao nastupe do kraja godine, na lebenje će krenuti početkom marta, a u manastiru će biti bar dva meseca. Tokom lečenja neće imati telefon, mogućnost korišćenja interneta niti kontakt s prijateljima. Od njega će se zahtevati disciplina, svakodnevno će ići na molitve i obavljati sve poslove koji su potrebni za održavanje manastira", navodi izvor i otkriva da je jedan od glavnih okidača za Gastoza bilo to što u poslednje vreme često sanja pokojnu majku Gordanu, a to je shvatio kao ozbiljno upozorenje.



"Svi znaju koliko je Gastoz bio vezan za Gocu i koliko je patio kada je iznenadno preminula. Osim što se fizički ne oseća dobro i što ga alkohol uništava u svakom smislu, on stalno sanja majku, što ga zaista plaši. Na to gleda kao na upozorenje i ti snovi su jedan od glavnih razloga zbog kojih se odlučio za lečenje. Njegova majka bila je velika vernica, pa ne sumnjam da će mu i to dati snagu da ispoštuje sve što se od njega bude zahtevalo u manastiru", zaključuje izvor.

