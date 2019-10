UVEK SAM BILA MLAD MAJMUN I UDARILA GLAVOM: Nataša Bekvalac progovorila o najvećim životnim GREŠKAMA, a onda i odnosu sa Hanom i Katjom!

Nataša Bekvalac je progovorila o svom odnosu sa ćerkama Hanom i Katjom, pa i kako ih vaspitava.

Pevačica kaže da sa ćerkama ima veoma otvoren odnos, pa i da sa Hanom često priča, jer Katja ima godinu i po dana.

foto: Damir Dervišagić

"Naša komunikacija je drugačije vrste, naravno da dođe i do teme vezane za muškarce, ali to još nije ništa ozbiljno. Za mene je to sve samo simpatično i slatko. Pogotovo način na koji razmišlja. Volela bih da sam i ja zadržala taj način u ovim godinama. Nažalost, ja sam slična zloj princezi Grdani iz filma", rekla je Bekvalčeva.

Nataša se potom osvrnula i na čuveni video klip u kom strogo poručuje ćerki da ostavi šminku kako bi učila matematiku.

foto: Printscreen/Exkluziv

"Ja sam svojoj deci smešna u tim pokušajima da budem stroga, što ste videli i u tom videu. Moja ćerka nije nastavila da vežba matematiku, već mi se smejala. Mislim da je stvarno tako, kad ti nešto nije u prirodi, zaista umeš da budeš smešan. Mi imamo drugi način kako se vaspitavamo i slušamo. Kako one vaspitavaju mene, tako i ja njih. Verujte mi, to je uloga podjednaka. Kad su Hana i Katja u pitanju, možda je nekad njihova uloga i veća. Mnogo više ja učim od njih nego one od mene. Kažu da deca biraju roditelje, pa su tako one izabrale mene, sa baš ovakvim životnim putem, da budem verovatno njihova najbolja mama na svetu", kazala je Nataša.

Osim o roditeljstvu, Bekvalčeva je progovorila i o životnim greškama koje je napravila.

"Ja sam od onih najglupljih, to znači da nisam bila dovoljno pametna da vidim kako je neko drugi ostao slupan pa da ne udarim i ja glavom, već sam uvek morala sve da probam. Tako da sam uvek bila mlad majmun", zaključila je pevačica.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: Printscreen/Instagram

