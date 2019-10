PRIČALI SU DA GA ŽENE OD 50 GODINA PLAĆAJU ZA S*KSUALNE USLUGE: Brat Vladimira Tomovića izneo porodične detalje, ovo je prava istina o Crnogorcu!

Vladimir Tomović redovno izaziva pometnju u rijalitiju, a sada je o tome progovorio Vladan Tomović, njegov brat.

Vladan Tomović ističe da je njegov brat najosetljiviji kada mu neko spomene porodicu.

"Oni su se i pre "Zadruge" prozivali, znam da je nešto Gagi njega bockao. Međutim, sad je Gagi spomenuo porodicu Vladimiru, rekao je kako napolju nema porodicu. Svi znamo da Vladimir napolju ima porodicu koja će uvek da bude tu za njega. Vladimir jedino može da plane, znate i sami, da je na porodicu najslabiji. Pogotovo što se sve to izdešavalo u prethodnom periodu i pogotovo što to ne može svako da mu kaže", kaže Vladan.

foto: Sonja Spasić

Vladimir je imao priliku da nedano razgovara sa svojim bratom i majkom, putem video-poziva koji je dobio. Tada je ovaj takmičar završio u suzama, a Vladan govori kako je taj poziv za njegovog brata bio najveća slabost i istakao da je Vladimir veoma emotivan.

"Taj poziv jeste bio njegova najveća slabost. Ja njega znam. Mislio sam u prvoj sekundi da će da se smiri, ali jedino na šta je slab, slab je na nas. Vladimir je mnogo pametan momak i mnogo je dobar drug, ali kada ga taknete emotivno, tu je kraj. Mi smo fina porodica, svi smo porodični ljudi, ali njemu su tokom poziva proradile emocije. Mi smo kod kuće znali da ga je pogodilo, ali šta da mu radim? Jedino da uzmem i ja da plačem sa njim. Vladimir je mnogo emotivan kada se radi o porodici", govori Vladan Tomović.

Za sam kraj razgovora Vladan je komentarisao Vladimirovo druženje sa Stefanom Karićem, kao i prozivke da između ovih zadrugara postoji nešto više od prijateljstva. Vladan je istakao i kako godinama sluša razne prozivke na račun svog brata.

foto: Printscreen

"Svako ima pravo da proziva kako ko hoće. Ti sada za mene da napišeš da je Vladimirov brat Vladan homoseksualac, ja mogu to samo da pročitam i da se nasmejem. Ja znam ko sam i šta sam, Vladimir zna ko je i šta je. Za njega su pričali da spava sa ženama od 50 godina, da ga one plaćaju za usluge, pričali su da je gej, da je to i to... Više nema šta! Sad hoće li se naći neko pametan i reći da je Vladimir gej, to nije ništa novo. Mi znamo ko je on i šta je on, sad će neko pametan da ga proziva... Pogotovo za Stefana, daj bre! (smeh) Vladimir nije poznavao Stefana pre nego što je ušao u rijaliti, ja preko nekih zajedničkih ljudi iz Beograda sam o momku čuo sve lepo, niko mi nije ružno rekao za njega. Ja sam rekao Vladimiru da je Stefan jedan normalan dečko i da je skroz na mestu. I on, i Mlađa i Janjuš... Jedinu stvar koju bih rekao Vladimiru sada, kada bih mogao, bila bi: "Nastavite šale vas trojica, jer je to zanimljivo", priča Tomović za kraj.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Pink, Foto: Printscreen

